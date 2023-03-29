Британия напишет законы для ИИ

Министерство по делам науки, инноваций и технологий Великобритании опубликовало свои предложения по системному регулированию в отношении новейших технологий искусственного интеллекта (ИИ). Британское правительство полагает, что своевременная разработка законодательства повысит общественное доверие к бурно развивающейся индустрии ИИ и даст новый стимул экономическому развитию страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: / AP, / AP Фото: / AP, / AP

В опубликованной сегодня «Белой книге» по проблемам искусственного интеллекта, разъясняющей принципы правительственной политики в этой области, британское Министерство по делам науки, инноваций и технологий (DSIT) заявляет, что «регулирование ИИ направлено на выстраивание общественного доверия к новейшим технологиям. Регулирование упростит внедрение этих технологий для бизнеса, что позволит развивать инновации и создавать новые рабочие места».

Министерство полагает, что это позволит «воспользоваться преимуществами ИИ, который является одной из главных технологий ближайшего будущего». Отмечается, что уже сейчас в сферах, связанных с ИИ, в Британии работает около 50 тыс. человек, и этот рынок только в прошлом году принес британской экономике £3,7 млрд. Правительство предлагает воспользоваться услугами независимых экспертов в области ИИ, чтобы понять, как страна может воспользоваться преимуществами новых технологий, в том числе таких как ChatGPT. Также предлагается создать закрытый пилотный проект, в ходе которого будут отрабатываться модели практического применения законодательства по ИИ для бизнеса.

В свое время именно Великобритания была одной из стран, вместе с США, ЕС, Японией, Канадой и некоторыми другими впервые применивший системный подход к регулированию криптовалютного рынка,— пока многие другие страны, в основном развивающиеся, либо не признавали криптовалюты как таковые, либо призывали просто запретить их.

План по созданию регулирующих норм для ИИ предполагает использование пяти базовых принципов:

безопасность: программы и приложения с применением ИИ должны работать безопасно и с учетом всех возможных рисков;

программы и приложения с применением ИИ должны работать безопасно и с учетом всех возможных рисков; прозрачность и доступность: организации, разрабатывающие и размещающие ИИ, должны быть доступны для коммуникации и в случае необходимости доступно разъяснить, как работают их системы, какие могут быть риски и как они учитываются;

организации, разрабатывающие и размещающие ИИ, должны быть доступны для коммуникации и в случае необходимости доступно разъяснить, как работают их системы, какие могут быть риски и как они учитываются; честность и справедливость: ИИ должен использоваться в соответствии с существующими законами Великобритании, в том числе закона о равенстве 2020 года, никого не ущемляя или дискриминируя, как частных лиц, так и представителей бизнеса;

ИИ должен использоваться в соответствии с существующими законами Великобритании, в том числе закона о равенстве 2020 года, никого не ущемляя или дискриминируя, как частных лиц, так и представителей бизнеса; подотчетность и ответственность: необходимо принять меры по введению разумного контроля над тем, как используется ИИ, и ответственности за возможные последствия;

необходимо принять меры по введению разумного контроля над тем, как используется ИИ, и ответственности за возможные последствия; возможность судебного оспаривания и исправления ошибок: люди должны обладать четкими и доступными способами для оспаривания возможных вредных последствий или решений, сгенерированными ИИ.

Публикация документа означает, что теперь у профильных регуляторов Великобритании есть 12 месяцев на то, чтобы создать практическое руководство для выработки соответствующего законопроекта — с учетом базовых принципов, изложенных в «Белой книге», и всех возможных рисков регулирования. Затем рассмотрение этих мер будет передано в парламент страны и на общественное обсуждение.

Бурное развитие ИИ нового поколения, в том числе нейросетей наподобие ChatGPT, в последнее время вызывает множество дискуссий. Одни эксперты видят в нем угрозу рабочим местам и повышенные риски мошенничества, другие полагают, что при грамотном подходе новые технологии стимулируют экономику и рынок труда.

Вчера некоммерческая общественная организация Future of Life опубликовала открытое письмо, в котором призвала «сделать паузу по меньшей мере на шесть месяцев» во внедрении новых ИИ-систем, превосходящих по мощности ChatGPT-4. Авторы письма, в число которых входят более тысячи ученых, экспертов и бизнесменов, в том числе сооснователь Apple Стив Возняк, Илон Маск, сооснователь Pinterest Эван Шарп и другие, полагают, что «бурное развитие искусственного интеллекта, который уже может успешно конкурировать с человеком, несет риски для общества и человечества».

Авторы письма призвали власти стран также рассмотреть возможность моратория на разработку новых, более мощных систем генеративного ИИ.

«Эту паузу необходимо использовать для совместной разработки набора протоколов безопасности для продвинутых технологий ИИ и системы контроля за ними. Пауза не означает, что должна быть приостановлена работа над системами ИИ,— мы лишь призываем на время притормозить непредсказуемую и потенциально опасную гонку по выведению на рынок новых, все более мощных моделей ИИ»,— говорится в открытом письме.

Евгений Хвостик