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Коммерсантъ FM
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«Лаборатория Касперского» сообщила о вирусе, работающем под видом приложения ChatGPT для Windows

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян для кражи данных под видом приложения нейросети ChatGPT для Windows от компании OpenAI. Мошенники размещают вирусы в группах в социальных сетях, сообщает портал Kaspersky Daily.

Мошенники размещают ссылки на скачивание ChatGPT в группах в социальных сетях, мимикрирующих под официальные аккаунты OpenAI и сообщества энтузиастов. С этих аккаунтов размещаются посты — например, о том, что ChatGPT быстрее любых популярных сервисов набрал миллион пользователей. В конце такого поста приводится ссылка, где якобы можно скачать клиент для ChatGPT.

Создателей трояна интересуют данные cookies, аккаунты пользователей Facebook, TikTok и Google, в частности бизнес-аккаунты. Троян ворует логины и пароли. «Обнаружив бизнес-учетку в одном из этих сервисов, пытается выяснить дополнительную информацию — например, сколько денег было потрачено на рекламу с этого аккаунта и каков его текущий баланс».

Анастасия Ларина

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