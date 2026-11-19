Будущий транш в размере €45 млрд в предложении Еврокомиссии разбили на две части: €25 млрд пойдут на покрытие военных расходов Киева и еще €20 млрд — на гражданские нужды. Фон дер Ляйен убеждена, что на этот раз в обеспечении кредита примут участие все 27 стран—членов союза (Венгрия, Словакия и Чехия, хотя и одобрили выдачу кредита, были освобождены от уплаты процентов по нему). Она пояснила, что средства стран, не желающих поддерживать поставку вооружений Украине, будут пущены на обеспечение гражданских нужд страны. Предложение о кредите должно быть вынесено на рассмотрение лидеров стран-членов на саммите 26–27 ноября в Брюсселе, для его утверждения нужны голоса всех стран-членов. Но этот процесс вряд ли станет легкой прогулкой.