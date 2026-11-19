Долг хотят списать на Москву
Евросоюз определился, как покрыть дефицит бюджета Украины
18 ноября Еврокомиссия представила план выделения кредита Украине на €45 млрд, чтобы частично покрыть дефицит бюджета страны на 2027 год в размере €70 млрд. Ожидается, что Брюссель вновь возьмет деньги на международных рынках в виде займов под гарантии своего долгосрочного бюджета, как уже делал это с предыдущим кредитом на €90 млрд. Вернуть их Киеву предлагают из репараций, которые, как думают в Брюсселе, Россия выплатит Украине по окончании конфликта. Если же выплат не последует, ЕС оставляет за собой возможность компенсировать эту сумму из замороженных российских активов. Предложение требует одобрения всех 27 стран ЕС и будет вынесено на рассмотрение лидеров на саммите 26–27 ноября.
История с выдачей Украине очередного кредита ЕС на покрытие дефицита бюджета страны на 2027 год близится к финалу. Еще в начале осени Киев сообщил о необходимости изыскать €70 млрд для покрытия его расходов на 2027 год. Брюссель долго оценивал свои возможности (новые требования оказались неприятным сюрпризом после того, как в апреле 2026 года ЕС уже предоставил Киеву кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы) и в итоге согласился покрыть две трети суммы. Таким образом, страны-члены возьмут на себя €45 млрд, а еще €25 млрд было предложено переложить на союзников — Великобританию, Японию, Норвегию, Канаду и другие страны, не входящие в ЕС.
Однако затем встал вопрос, откуда брать деньги. Ответ на него 18 ноября и дала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая огласила предложение к странам-членам использовать ту же схему, что и с предыдущим кредитом: Брюссель займет деньги на международных рынках под гарантии своего долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы и выдаст кредит Украине. Вернуть деньги попросят после заключения мирного договора с Россией из репараций, которые, убеждены в Брюсселе, Москва выплатит Киеву. Если же их не будет, ЕС посчитает себя вправе взять эту сумму из замороженных российских активов. Речь идет о примерно €210 млрд, хранящихся на балансе депозитария Euroclear в Бельгии.
«Мы считаем, что это лучший способ дать Украине сильные позиции за столом переговоров. И Украине нужно будет вернуть деньги только после того, как Россия компенсирует ущерб, причиненный Украине»,— сказала фон дер Ляйен.
Будущий транш в размере €45 млрд в предложении Еврокомиссии разбили на две части: €25 млрд пойдут на покрытие военных расходов Киева и еще €20 млрд — на гражданские нужды. Фон дер Ляйен убеждена, что на этот раз в обеспечении кредита примут участие все 27 стран—членов союза (Венгрия, Словакия и Чехия, хотя и одобрили выдачу кредита, были освобождены от уплаты процентов по нему). Она пояснила, что средства стран, не желающих поддерживать поставку вооружений Украине, будут пущены на обеспечение гражданских нужд страны. Предложение о кредите должно быть вынесено на рассмотрение лидеров стран-членов на саммите 26–27 ноября в Брюсселе, для его утверждения нужны голоса всех стран-членов. Но этот процесс вряд ли станет легкой прогулкой.
Дело в том, что утверждение нового кредита для Киева тесно увязано с вопросом принятия нового долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже пообещал заблокировать проект бюджета, если все страны ЕС не возьмут на себя коллективное обязательство по оказанию помощи Украине (см. “Ъ” от 11 ноября). В ответ Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария заявили об отказе участвовать в новом займе, сославшись на дефицит собственных бюджетов. Позицию канцлера раскритиковали и его союзники в Словении, Ирландии и Эстонии.
Вопрос утверждения бюджета, как и кредита Украине, тоже будет вынесен на повестку саммита в Брюсселе. И неизвестно, какие еще страны могут примкнуть к лагерю «бунтовщиков» и насколько далеко канцлер ФРГ пойдет в реализации своих угроз.
Отдельный вопрос: могут ли небольшие государства ЕС взять на себя обязательства по новому кредиту и действительно ли их скептицизм, как считают в Еврокомиссии, связан лишь с неготовностью финансировать военные расходы Киева, а не с состоянием их собственных бюджетов. Так или иначе, переговоры и по кредиту, и по бюджету ЕС рискуют перерасти в полноценное противостояние союзников, которое по своей остроте сможет сравниться со спором конца 2025 года о том, может ли ЕС использовать замороженные активы России для помощи Украине.