Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста возобновлено. Движение полностью останавливали после ударов утром 19 ноября, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.
Со станции Тамань отправился поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь. По информации «Гранд Сервис Экспресс», два других задержанных поезда из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлены до станции Керчь-Южная Новый парк «в ближайшее время». Другие поезда «Таврия» ходят по расписанию.
Как сообщили в Минтрансе, при ударах никто не пострадал. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.
За последние три дня Вооруженные силы Украины трижды атаковали Крымский мост. Следственный комитет России сообщал о повреждениях его конструкции, однако масштабы разрушений не уточнял. Движение по автомобильной дороге моста остановлено. По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, отдельные элементы Крымского моста будут восстановлены через месяц-два.