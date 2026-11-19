Бывшего первого замминистра обороны Цаликова приговорили к десяти годам колонии
Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. по делу о хищении около 6,6 млрд руб. при снабжении вещевой продукцией военных через АО «Военторг». Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.
Находившийся ранее под домашним арестом подсудимый взят под стражу в зале суда.
Господин Цаликов признан виновным в 12 эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 6,581 млрд руб., а также легализации части похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1) в размере более 500 млн руб., двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от представителей коммерческих организаций — 50 млн руб., а также свыше 11 млн руб. в виде ремонта дома стоимостью 9 млн руб. и мотоцикла стоимостью 2,2 млн руб.
В части обвинения еще по одной особо тяжкой статье УК — об организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, до 20 лет заключения) — уголовное преследование подсудимого было прекращено: суд не нашел в его действиях состава преступления. В прениях прокурор Олег Лавров также отказался от этого обвинения. По данным “Ъ”, гособвинитель требовал для господина Цаликова по совокупности всех эпизодов 18 лет колонии с максимально возможным по закону штрафом в 500 млн руб.
Ключевое обвинение бывшего первого замминистра обороны в растрате касалось поставок в армию вещевого имущества, в том числе несессеров, по заключенным между АО «Военторг» и Минобороны в 2019–2023 годах 12 госконтрактам. Следствие установило, что стоимость поставок была завышена на 30–40%.
Свою вину господин Цаликов отрицал. В ходе процесса защита просила его оправдать.
Помимо десяти лет строгого режима и штрафа суд лишил бывшего замминистра классного чина действительного государственного советника 1-го класса и госнаград — орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, орденов Александра Невского, Мужества и Дружбы, а также почетного звания «Заслуженный экономист России». Суд запретил Руслану Цаликову занимать на госслужбе должности в течение 15 лет после освобождения. Удовлетворен иск Минобороны к подсудимому на сумму 6,581 млрд руб. в счет возмещения ущерба.
Ранее, 25 мая, Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова и его близких родственников имущество на сумму 5,5 млрд руб.
Подробнее об антикоррупционном иске Генпрокуратуры — в материале «Ъ» «У Руслана Цаликова доходов хватило на всех».