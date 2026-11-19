Помимо десяти лет строгого режима и штрафа суд лишил бывшего замминистра классного чина действительного государственного советника 1-го класса и госнаград — орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, орденов Александра Невского, Мужества и Дружбы, а также почетного звания «Заслуженный экономист России». Суд запретил Руслану Цаликову занимать на госслужбе должности в течение 15 лет после освобождения. Удовлетворен иск Минобороны к подсудимому на сумму 6,581 млрд руб. в счет возмещения ущерба.