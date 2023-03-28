Искусственный интеллект поднимет ВВП на 7%

По данным исследования Goldman Sachs, последние достижения в развитии искусственного интеллекта (ИИ) могут привести к автоматизации четверти всей работы, выполняемой в США и еврозоне. Это даст импульс производительности труда и может за десять лет поднять глобальный ВВП на 7%. При этом затронуты будут 300 млн рабочих мест. Впрочем, эксперты подчеркивают, что это не означает массовых увольнений — многие люди будут избавлены от монотонных обязанностей и смогут заняться более креативной деятельностью, что только повысит общую производительность труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вчера экономисты американского банка Goldman Sachs (GS) опубликовали исследование, посвященное возможным последствиями генеративного ИИ для экономики и рынка труда развитых стран и всего мира. Уже сейчас многие эксперты отмечают, что новые технологии окажут на рынок труда такое же воздействие, какое оказала автоматизация производства в 1970−1980-х. Но если тогда технологии затронули «синих воротничков», т. е. рабочих промышленных предприятий, то сейчас речь идет о «белых воротничках».

По мнению GS, наибольшие риски генеративный ИИ представляет для офисных сотрудников на административных должностях, а также для сотрудников юридической сферы.

Авторы доклада полагают, что в США и Европе влияние ИИ ощутят на себе около 63% всей рабочей силы. Остальные 30% сотрудников, занятые в основном физическим трудом или работающие вне офисов, вряд ли смогут почувствовать на себе эту технологию, хотя некоторые аспекты и их работы могут быть автоматизированы.

Экономисты GS не спешат делать апокалиптических выводов — по их мнению, лишь 7% рабочей силы в США могут оказаться под сокращением.

Впрочем, как и в прежние волны автоматизации, таким сотрудникам, как правило, предлагают переобучение и трудоустройство в более востребованных отраслях и, как правило, с более творческой работой. Таким образом ИИ только в США в ближайшие десять лет сможет повысить продуктивность примерно на 1,5% в год — тогда как в последние десять лет производительность труда в США росла лишь на 1,3% в год.

Что касается мировой экономики, то внедрение современных ИИ-технологий хотя бы в половине компаний может повысить мировой ВВП на 7% в ближайшие десять лет, это эквивалентно примерно $7 трлн. Повысится и продуктивность мировой экономики — примерно на 1,4% в год в ближайшее десятилетие.

«Прямые последствия генеративного ИИ для рынка труда в краткосрочном периоде можно назвать негативными,— полагают авторы доклада, экономисты GS Джозеф Бригс и Давеш Коднани.— Но в долгосрочном периоде влияние на производительность труда и рост экономики будет положительным».

Евгений Хвостик