В Кремле сообщили о завершающем этапе подготовки обмена пленными с Украиной
Обмен пленными с Украиной находится на финальной стадии согласования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российская сторона надеется, что он состоится в ближайшее время.
«Мы надеемся, что в самое ближайшее время он произойдет. По крайней мере, была в Абу-Даби достигнута такая договоренность»,— сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что сейчас стороны сверяют списки. Сразу после этого обмен состоится при участии омбудсменов двух стран.
В последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в октябре. Тогда каждая сторона передала по 270 человек. О новом обмене пленными стороны договорились на переговорах России, США и Украины, которые прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. По данным американской стороны, это будет крупнейший обмен пленными за все время военного конфликта.