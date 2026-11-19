В последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными в октябре. Тогда каждая сторона передала по 270 человек. О новом обмене пленными стороны договорились на переговорах России, США и Украины, которые прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. По данным американской стороны, это будет крупнейший обмен пленными за все время военного конфликта.