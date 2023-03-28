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Коммерсантъ FM
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ОКР назвал условия МОК для возвращения на международные турниры абсолютно неприемлемыми

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал сегодняшнюю рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к соревнованиям. В ОКР их назвали признанием «собственной ошибки», а условия возвращения — неприемлемыми.

«Сегодняшние решения исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях»,— заявил ОКР. При этом озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты в ОКР назвали абсолютно неприемлемыми.

МОК предложил допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе (без флага, гимна и иной государственной символики) и только при условии, что те не представляют силовые ведомства или вооруженные силы, а также не занимались «поддержкой боевых действий». Рекомендации касаются только индивидуальных дисциплин — речи о допуске к командным соревнованиям не идет. При этом рекомендации не касаются Олимпиады 2024 года — по ней решение будет принято позже.

Критерий о недопуске спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, имеет целью внести раскол в сообщество российских спортсменов, разделив их на «допустимых» и «остальных», и нанести урон спортивной отрасли России в целом, заявил ОКР.

«Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях»,— прокомментировали в ОКР, назвав решения исполкома МОК «не более, чем фарсом» и пообещав продолжить контакты с коллегами из Лозанны.

Подробнее о рекомендациях комитета читайте в публикации «Ъ» «МОК нащупывает допускную способность».

Мария Федотова

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