Премьер Франции пригласила профсоюзы обсудить пенсионную реформу

Представители профсоюзов получили приглашение от премьер-министра Франции Элизабет Борн для обсуждения пенсионной реформы, вызвавшей протесты. Об этом сообщил глава одного из профсоюзов CFDT Лоран Берже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Могу вам сказать, что сегодня во второй половине дня нам пришло письмо с приглашением к профсоюзам от премьер-министра»,— рассказал господин Берже (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что встреча должна состояться в начале следующей недели, точную дату профсоюзы пока не согласовали.

16 марта госпожа Борн приняла пенсионную реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых 287. На фоне протестов рейтинг президента Эмманюэля Макрона снизился до 28%. Тем не менее он надеется запустить пенсионную реформу до конца года.

Премьер-министр Франции на этой неделе анонсировала встречу с лидерами оппозиции в начале апреля. Вчера, 28 марта, в продолжающихся по всей стране протестах, по оценке МВД, приняли участие 740 тыс. человек.

Подробности — в материале «На чем работает двигатель протеста».

Лаура Кеффер