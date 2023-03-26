Премьер Франции анонсировала встречу с оппозицией на фоне протестов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала встречу с лидерами оппозиции в начале следующего месяца. В интервью AFP она также заявила, что открыта для переговоров с профсоюзами на фоне протестов против пенсионной реформы. Интервью состоялось в преддверии очередного дня демонстраций 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«Мы должны найти правильный путь... Нам нужно успокоиться»,— заявила госпожа Борн. Она подчеркнула, что больше не будет использовать спорный механизм, который позволил провести непопулярные реформы без голосования в парламенте, за исключением бюджетных вопросов.

Профсоюзы стоят за протестами против реформы, один из пунктов которой включает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

16 марта премьер объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Затем провалился вотум недоверия правительству. Президент Франции Эмманюэль Макрон тем временем рассчитывает запустить пенсионную реформу до конца 2023 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Мария Федотова