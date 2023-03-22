Макрон в интервью перед новой акцией протеста заявил о желании запустить пенсионную реформу до конца года

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии новой акции протеста против пенсионной реформы, запланированной на 23 марта, дал интервью телеканалам TF1 и France 2 TV из Елисейского дворца. Он заявил, что готов к снижению своей популярности и надеется на вступление в силу пенсионной реформы до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Макрон подчеркнул, что проведение реформы необходимо, хотя и не доставляет ему удовольствия. Он заявил, что в 2030-х годах количество пенсионеров во Франции превысит 20 млн человек. По мнению президента, отказ от реформы привел бы к дефициту бюджета. Критиков законопроекта он обвинил в желании «абстрагироваться от реальности». По его словам, нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по этому законопроекту.

«Я сожалею лишь о том, что мы не смогли донести необходимость и срочность проведения этой реформы... К сожалению, у этой проблемы нет 36 решений для сбалансирования системы, есть лишь одно. И чем дольше мы будем ждать, тем будет хуже»,— подчеркнул господин Макрон (цитата по ТАСС).

«Выбирая между опросами общественного мнения в краткосрочной перспективе и общими интересами страны, я предпочту последнее»,— сказал господин Макрон (цитата по France 24). При этом он посетовал, что ему не удалось убедить страну в необходимости реформы.

Суть реформы состоит в постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых для вотума недоверия 287. В стране уже несколько дней продолжаются протесты, задержано 850 человек. Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года.

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Эрдни Кагалтынов