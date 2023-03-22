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Коммерсантъ FM
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Макрон в интервью перед новой акцией протеста заявил о желании запустить пенсионную реформу до конца года

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии новой акции протеста против пенсионной реформы, запланированной на 23 марта, дал интервью телеканалам TF1 и France 2 TV из Елисейского дворца. Он заявил, что готов к снижению своей популярности и надеется на вступление в силу пенсионной реформы до конца 2023 года.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Макрон подчеркнул, что проведение реформы необходимо, хотя и не доставляет ему удовольствия. Он заявил, что в 2030-х годах количество пенсионеров во Франции превысит 20 млн человек. По мнению президента, отказ от реформы привел бы к дефициту бюджета. Критиков законопроекта он обвинил в желании «абстрагироваться от реальности». По его словам, нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по этому законопроекту.

«Я сожалею лишь о том, что мы не смогли донести необходимость и срочность проведения этой реформы... К сожалению, у этой проблемы нет 36 решений для сбалансирования системы, есть лишь одно. И чем дольше мы будем ждать, тем будет хуже»,— подчеркнул господин Макрон (цитата по ТАСС).

«Выбирая между опросами общественного мнения в краткосрочной перспективе и общими интересами страны, я предпочту последнее»,— сказал господин Макрон (цитата по France 24). При этом он посетовал, что ему не удалось убедить страну в необходимости реформы.

Суть реформы состоит в постепенном повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых для вотума недоверия 287. В стране уже несколько дней продолжаются протесты, задержано 850 человек. Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года.

Подробнее — в материале «Температура на парижских улицах 49,3».

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Массовые протесты против пенсионной реформы

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20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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20 марта Национальное собрание отвергло вотумы недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы

Фото: Reuters / Yves Herman

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия

Фото: Reuters / Yves Herman

Число задержанных на акциях в Париже превысило 170 человек

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Митинг против пенсионной реформы в Ницце

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Протестующие жгут мусор в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Участник демонстрации в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

В Нанте полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстрация в Нанте

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Акция протеста на площади Согласия в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстранты подняли над костром на площади Согласия в Париже изображение президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Полицейское оцепление около Национального собрания, перед которым собрались протестующие парижане

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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