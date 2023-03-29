Лира сыграла на транзите

Объем биржевых торгов турецкой лирой уверенно обогнал показатель казахстанского тенге. До первой тройки (юань, доллар, евро) еще далеко, однако ежедневные объемы уже превышают 2 млрд руб. Активность участников рынка выросла на фоне информации о частичном восстановлении транзита товаров в РФ через Турцию и ужесточения его Казахстаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Третий день подряд объемы торгов турецкой лирой на Московской бирже превышают рубеж 2 млрд руб.: 28 марта с поставкой «завтра» они составили 2,07 млрд руб. Это сопоставимо с результатом предыдущего дня, хотя на 21% ниже рекордного значения минувшей пятницы. Всего за три дня объем торгов с турецкой лирой составил 6,9 млрд руб., и по этому показателю она вышла на четвертое место среди иностранных валют, торгующихся на Московской бирже.

В итоге лира вытеснила на пятое место казахстанский тенге, объем торгов, с которым по итогам трех дней составил 4,5 млрд руб. Впрочем, до показателей первой тройки еще далеко: объемы торгов евро и долларом составляют десятки миллиардов рублей, а юанем уже стабильно превышают 100 млрд руб. в день.

Турецкая лира наряду с юанем, казахстанским тенге, белорусским рублем, гонконгским долларом относится к так называемым валютам дружественных стран, но до последнего времени не пользовалась особой популярностью у участников рынка, несмотря на активную торговлю между Россией и Турцией. Среднедневной объем торгов лирой в четвертом квартале 2022 года составил менее 100 млн руб., почти в семь раз меньше объема торгов казахстанским тенге (660 млн руб.).

Торговый оборот с Турцией за год вырос более чем вдвое, до почти $70 млрд, тогда как Казахстаном — на $2 млрд, до $26 млрд. Прежний слабый интерес к турецкой валюте был связан с ее высокой волатильностью: в последние пять лет ежегодно лира теряла 25–80% по отношению к доллару США.

Увеличению активности лиры могло способствовать сразу несколько событий, отмечают участники рынка. Во-первых, это эффект отложенных платежей на фоне недавней блокировки транзитных потоков импорта в РФ через Турцию (см. “Ъ” от 10 марта). «По мере понимания действий турецкой стороны платежи начинают восстанавливаться и компенсировать снижение в предыдущие несколько недель»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Во-вторых, Казахстан, наоборот, намерен ограничить параллельный импорт в РФ (см. “Ъ” от 28 марта). Этот шаг мог заставить компании пересмотреть логистику в пользу Турции. «В качестве дополнительного фактора стоит выделить продление зерновой сделки, которая может потребовать использование лиры в экспорте сельхозпродукции и удобрений из РФ»,— отмечает господин Евстифеев.

Однако небольшой размер средней сделки (около 100 тыс. руб.) говорит о спекулятивной активности мелких инвесторов. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин отмечает, что в марте (особенно за последнюю пару недель) резко выросла волатильность одно- и трехмесячных опционов на USDTRY. «Это говорит о том, что участники рынка ждут масштабных движений курса турецкой валюты в ближайшей и среднесрочной перспективах. В том числе в связи с приближением президентских выборов в Турции»,— отмечает он.

Вместе с тем опрошенные аналитики ожидают дальнейшего роста активности в биржевых торгах лирой на фоне стратегического курса России и Турции на переход в двусторонней торговле на национальные валюты. «Увеличению объема расчетов в нацвалютах будут способствовать и планы по превращению Турции в газовый хаб с последующим реэкспортом российского газа в Европу. Фактором увеличения оборота в лирах является релокация части россиян в Турцию из-за геополитики»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, всплеска интереса стоит ожидать и в период отпусков, так как интеграция происходит и в сфере туризма.

Основное препятствие на пути перехода на взаиморасчеты в национальных валютах — малое число банков-контрагентов со стороны Турции, указывают участники рынка. Он «сдерживается адаптацией банков к санкционному профилю России», отмечает Егор Жильников. Как указывает господин Евстифеев, «по другим альтернативным валютам, кроме лиры и юаня, не наблюдается роста активности, поскольку нет базы в виде наращивания экспорта и импорта с соответствующими странами».

Виталий Гайдаев