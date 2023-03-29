Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лира сыграла на транзите

Турецкая валюта обошла тенге по объему биржевых торгов

Объем биржевых торгов турецкой лирой уверенно обогнал показатель казахстанского тенге. До первой тройки (юань, доллар, евро) еще далеко, однако ежедневные объемы уже превышают 2 млрд руб. Активность участников рынка выросла на фоне информации о частичном восстановлении транзита товаров в РФ через Турцию и ужесточения его Казахстаном.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Третий день подряд объемы торгов турецкой лирой на Московской бирже превышают рубеж 2 млрд руб.: 28 марта с поставкой «завтра» они составили 2,07 млрд руб. Это сопоставимо с результатом предыдущего дня, хотя на 21% ниже рекордного значения минувшей пятницы. Всего за три дня объем торгов с турецкой лирой составил 6,9 млрд руб., и по этому показателю она вышла на четвертое место среди иностранных валют, торгующихся на Московской бирже.

В итоге лира вытеснила на пятое место казахстанский тенге, объем торгов, с которым по итогам трех дней составил 4,5 млрд руб. Впрочем, до показателей первой тройки еще далеко: объемы торгов евро и долларом составляют десятки миллиардов рублей, а юанем уже стабильно превышают 100 млрд руб. в день.

Турецкая лира наряду с юанем, казахстанским тенге, белорусским рублем, гонконгским долларом относится к так называемым валютам дружественных стран, но до последнего времени не пользовалась особой популярностью у участников рынка, несмотря на активную торговлю между Россией и Турцией. Среднедневной объем торгов лирой в четвертом квартале 2022 года составил менее 100 млн руб., почти в семь раз меньше объема торгов казахстанским тенге (660 млн руб.).

Торговый оборот с Турцией за год вырос более чем вдвое, до почти $70 млрд, тогда как Казахстаном — на $2 млрд, до $26 млрд. Прежний слабый интерес к турецкой валюте был связан с ее высокой волатильностью: в последние пять лет ежегодно лира теряла 25–80% по отношению к доллару США.

Увеличению активности лиры могло способствовать сразу несколько событий, отмечают участники рынка. Во-первых, это эффект отложенных платежей на фоне недавней блокировки транзитных потоков импорта в РФ через Турцию (см. “Ъ” от 10 марта). «По мере понимания действий турецкой стороны платежи начинают восстанавливаться и компенсировать снижение в предыдущие несколько недель»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Во-вторых, Казахстан, наоборот, намерен ограничить параллельный импорт в РФ (см. “Ъ” от 28 марта). Этот шаг мог заставить компании пересмотреть логистику в пользу Турции. «В качестве дополнительного фактора стоит выделить продление зерновой сделки, которая может потребовать использование лиры в экспорте сельхозпродукции и удобрений из РФ»,— отмечает господин Евстифеев.

Однако небольшой размер средней сделки (около 100 тыс. руб.) говорит о спекулятивной активности мелких инвесторов. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин отмечает, что в марте (особенно за последнюю пару недель) резко выросла волатильность одно- и трехмесячных опционов на USDTRY. «Это говорит о том, что участники рынка ждут масштабных движений курса турецкой валюты в ближайшей и среднесрочной перспективах. В том числе в связи с приближением президентских выборов в Турции»,— отмечает он.

Вместе с тем опрошенные аналитики ожидают дальнейшего роста активности в биржевых торгах лирой на фоне стратегического курса России и Турции на переход в двусторонней торговле на национальные валюты. «Увеличению объема расчетов в нацвалютах будут способствовать и планы по превращению Турции в газовый хаб с последующим реэкспортом российского газа в Европу. Фактором увеличения оборота в лирах является релокация части россиян в Турцию из-за геополитики»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, всплеска интереса стоит ожидать и в период отпусков, так как интеграция происходит и в сфере туризма.

Основное препятствие на пути перехода на взаиморасчеты в национальных валютах — малое число банков-контрагентов со стороны Турции, указывают участники рынка. Он «сдерживается адаптацией банков к санкционному профилю России», отмечает Егор Жильников. Как указывает господин Евстифеев, «по другим альтернативным валютам, кроме лиры и юаня, не наблюдается роста активности, поскольку нет базы в виде наращивания экспорта и импорта с соответствующими странами».

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...