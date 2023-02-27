Больше долларов, срочных и разных

Московская биржа с марта запускает торги фьючерсными контрактами на турецкую лиру и гонконгский доллар. Это повысит интерес к валютам дружественных стран, которые уже заняли определенную нишу на спот-рынке. Однако более значимым эксперты считают появление на биржевых торгах дирхама ОАЭ. Разговоры об их запуске идут больше года, но пока не дошли до реального воплощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Московская биржа собирается запустить с 1 марта торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары турецкая лира—российский рубль и гонконгский доллар—российский рубль. Их запуск на бирже связывают с ростом интереса клиентов к этим валютам и считают, что новые инструменты будут интересны как институциональным, так и частным инвесторам.

Сейчас наиболее популярными валютными фьючерсными контрактами на Московской бирже остаются USD/RUB и CNY/RUB. В этом году объемы торгов USD/RUB, как правило, составляли 50–100 млрд руб. в день, CNY/RUB — 10–30 млрд руб. в день. Сейчас лидером по оборотам среди фьючерсов на валюты дружественных стран по-прежнему остается фьючерс на курс CNY/RUB. Ежедневные объемы торгов с другими контрактами, в частности EUR/USD, EUR/RUB, редко превышают 10 млрд руб.

По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, появление новых фьючерсов должно подтолкнуть развитие валютных пар дружественных юрисдикций. Как отмечает руководитель направления департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин, инвесторы смогут использовать контракты в своих стратегиях защиты от валютного риска, арбитража, а также реализовывать спекулятивные идеи. Эксперт ожидает заметных объемов торгов уже в первые недели и рассчитывает на долгосрочный интерес со стороны клиентов.

По данным Московской биржи, в этом месяце объем торгов турецкой лирой на спот-рынке достиг рекордного значения, приблизившись к 8 млрд руб. Объем торгов гонконгским долларом в феврале превысил 7 млрд руб., с июля прошлого года держится в диапазоне 4–11 млрд руб. в месяц.

Интерес к турецкой лире связан с ростом торговли между двумя странами, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Кирилл Горбунов: товарооборот в прошлом году достиг $70 млрд, увеличившись с $33 млрд в 2021 году. Многообещающим, считает эксперт, выглядит и переход на торговлю в национальных валютах, однако в краткосрочной перспективе идея выглядит сомнительно — турецкая лира девальвируется к доллару на десятки процентов ежегодно.

При этом среднее количество сделок с гонконгской валютой значительно превосходит количество сделок с лирой — 1600 против 900 сделок. Эта разница, по мнению господина Горбунова, связана с повышенным спросом со стороны физических лиц к HKD, так как на СПБ Бирже доступны десятки акций, котируемых в Гонконге. Вторым фактором интереса к гонконгскому доллару является снижение части инфраструктурных рисков.

В условиях сильной корреляции с американским долларом валюта является более безопасной его альтернативной, отмечает Кирилл Горбунов. Однако, уточняет управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров, хотя эта валюта и интересна как альтернатива доллару США с более низкими инфраструктурными рисками, «но вариантов ее вложения не так много, что делает ее неудобной для переводов, расчетов и непосредственно дальнейших инвестиций».

Алексей Моисеев, замминистра финансов, в интервью РБК 8 сентября 2022 года: «Если мы возьмем какую-нибудь валюту, которая, может, нам будет подходить по всем характеристикам — тот же самый дирхам,— все равно объем будет ограниченный, потому что рынок достаточно узкий».

Вместе с тем участники рынка ждут появления на организованных торгах более интересной валюты — дирхама ОАЭ. Как отмечает господин Александров, рынок очень ждет появления на бирже дирхама и фьючерсов на него, так как большое число торговых путей сейчас перестроилось на ОАЭ. Кроме того, по его словам, ожидается, что расчеты с индийскими компаниями тоже могут перейти на дирхам, что увеличит объемы операций. Кроме того, курс дирхама, так же как гонконгского доллара, привязан к доллару США, «что делает его стабильной валютой для вложений и расчетов», поясняет эксперт.

Московская биржа в ответ на запрос “Ъ” только сообщила, что работает над запуском торгов дирхамом. Разговоры об этом идут с февраля прошлого года, отмечает господин Горбунов, однако торги так и не начались, несмотря на запуск в отдельных банках вкладов в валюте ОАЭ и продажу наличных.

Ксения Куликова