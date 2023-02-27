Больше долларов, срочных и разных

Московская биржа с марта запускает торги фьючерсными контрактами на турецкую лиру и гонконгский доллар. Это повысит интерес к валютам дружественных стран, которые уже заняли определенную нишу на спот-рынке. Однако более значимым эксперты считают появление на биржевых торгах дирхама ОАЭ. Разговоры об их запуске идут больше года, но пока не дошли до реального воплощения.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Московская биржа собирается запустить с 1 марта торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары турецкая лира—российский рубль и гонконгский доллар—российский рубль. Их запуск на бирже связывают с ростом интереса клиентов к этим валютам и считают, что новые инструменты будут интересны как институциональным, так и частным инвесторам.
Сейчас наиболее популярными валютными фьючерсными контрактами на Московской бирже остаются USD/RUB и CNY/RUB. В этом году объемы торгов USD/RUB, как правило, составляли 50–100 млрд руб. в день, CNY/RUB — 10–30 млрд руб. в день. Сейчас лидером по оборотам среди фьючерсов на валюты дружественных стран по-прежнему остается фьючерс на курс CNY/RUB. Ежедневные объемы торгов с другими контрактами, в частности EUR/USD, EUR/RUB, редко превышают 10 млрд руб.
По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, появление новых фьючерсов должно подтолкнуть развитие валютных пар дружественных юрисдикций. Как отмечает руководитель направления департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин, инвесторы смогут использовать контракты в своих стратегиях защиты от валютного риска, арбитража, а также реализовывать спекулятивные идеи. Эксперт ожидает заметных объемов торгов уже в первые недели и рассчитывает на долгосрочный интерес со стороны клиентов.
По данным Московской биржи, в этом месяце объем торгов турецкой лирой на спот-рынке достиг рекордного значения, приблизившись к 8 млрд руб. Объем торгов гонконгским долларом в феврале превысил 7 млрд руб., с июля прошлого года держится в диапазоне 4–11 млрд руб. в месяц.
Интерес к турецкой лире связан с ростом торговли между двумя странами, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Кирилл Горбунов: товарооборот в прошлом году достиг $70 млрд, увеличившись с $33 млрд в 2021 году. Многообещающим, считает эксперт, выглядит и переход на торговлю в национальных валютах, однако в краткосрочной перспективе идея выглядит сомнительно — турецкая лира девальвируется к доллару на десятки процентов ежегодно.
При этом среднее количество сделок с гонконгской валютой значительно превосходит количество сделок с лирой — 1600 против 900 сделок. Эта разница, по мнению господина Горбунова, связана с повышенным спросом со стороны физических лиц к HKD, так как на СПБ Бирже доступны десятки акций, котируемых в Гонконге. Вторым фактором интереса к гонконгскому доллару является снижение части инфраструктурных рисков.
В условиях сильной корреляции с американским долларом валюта является более безопасной его альтернативной, отмечает Кирилл Горбунов. Однако, уточняет управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров, хотя эта валюта и интересна как альтернатива доллару США с более низкими инфраструктурными рисками, «но вариантов ее вложения не так много, что делает ее неудобной для переводов, расчетов и непосредственно дальнейших инвестиций».
Алексей Моисеев, замминистра финансов, в интервью РБК 8 сентября 2022 года:
«Если мы возьмем какую-нибудь валюту, которая, может, нам будет подходить по всем характеристикам — тот же самый дирхам,— все равно объем будет ограниченный, потому что рынок достаточно узкий».
Вместе с тем участники рынка ждут появления на организованных торгах более интересной валюты — дирхама ОАЭ. Как отмечает господин Александров, рынок очень ждет появления на бирже дирхама и фьючерсов на него, так как большое число торговых путей сейчас перестроилось на ОАЭ. Кроме того, по его словам, ожидается, что расчеты с индийскими компаниями тоже могут перейти на дирхам, что увеличит объемы операций. Кроме того, курс дирхама, так же как гонконгского доллара, привязан к доллару США, «что делает его стабильной валютой для вложений и расчетов», поясняет эксперт.
Московская биржа в ответ на запрос “Ъ” только сообщила, что работает над запуском торгов дирхамом. Разговоры об этом идут с февраля прошлого года, отмечает господин Горбунов, однако торги так и не начались, несмотря на запуск в отдельных банках вкладов в валюте ОАЭ и продажу наличных.