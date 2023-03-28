Незнание — больше не оправдание

Казахстан вслед за Турцией приступил к ужесточению контроля за торговым оборотом с Россией — с 1 апреля там станет обязательным оформление сопроводительных накладных на товары при поставках в страны ЕАЭС и из них. Электронная система позволит фиксировать и контролировать движение товаров, что отчасти заменит снятый при создании ЕАЭС таможенный контроль, полагают эксперты. При этом влияние на взаимную торговлю, в том числе на транзитные поставки, эксперты пока оценить затрудняются — российский бизнес планирует вынести этот вопрос на обсуждение в рамках ЕЭК. Впрочем, казахстанские чиновники не раз заявляли, что не будут нарушать санкции развитых стран в отношении РФ, а новая система как минимум снабдит их полной информацией о таких попытках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Казахстан с 1 апреля 2023 года внедряет обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС), сообщили в Комитете государственных доходов Минфина страны. Предполагается, что система, которая реализовывалась в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе, позволит автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу. Сейчас на внутреннем рынке ЕАЭС нет таможенного оформления товаров. При этом в сообщении ведомства говорится, что оформление СНТ в электронном виде должно происходить до пересечения границы (и заверяться ЭЦП), что «исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц».

Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что пока эффект от вводимых мер не до конца понятен, несмотря на проведение «пилота» по запуску системы. Формально мера не относится к барьерам на рынке ЕАЭС, однако собеседник “Ъ” в РСПП отметил готовность «поднять этот вопрос в комиссии, в том числе в рамках Делового совета ЕАЭС». «Любое введение новых требований в одностороннем порядке без согласования в органах ЕАЭС и ЕЭК в соответствии с правом ЕАЭС может потенциально рассматриваться как барьер»,— добавляет он. В Минэкономики РФ “Ъ” заявили, что ведомство продолжит мониторинг внедрения механизма СНТ для реагирования при возникновении препятствий для свободного обращения товаров на рынке союза.

Заметим, ужесточение условий поставок в РФ происходит после объявления стран «семерки» о планах усилить надзор за выполнением санкционных ограничений (в первую очередь они касаются поставок продукции двойного назначения). Страны ЕС остановили транзит таких товаров через Россию, ужесточила условия его осуществления и Турция (см. “Ъ” от 21 марта), казахстанские чиновники с лета открыто говорят о том, что страна не будет вводить собственные санкции в отношении РФ, но не будет и нарушать запреты, введенные развитыми странами из-за военной операции РФ на Украине,— а электронный контроль при пересечении товарами границы не позволит сослаться на отсутствие данных о транспортировке санкционных грузов.

Напомним, сама дискуссия о необходимости контроля движения товаров в ЕАЭС началась еще в 2015 году — тогда Казахстан стал членом ВТО с широким списком изъятий из единых таможенных тарифов союза. Главным сторонником усиления контроля товарооборота (в частности, посредством введения системы прослеживаемости на уровне ЕАЭС) выступала тогда российская сторона (в том числе из-за введения продуктового эмбарго и его обходами через другие страны союза). Впрочем, сейчас в рамках этой системы союз проводит пилотный проект по прослеживаемости бытовых холодильников и морозильников, в его рамках ведется тестирование обмена сведениями между национальными системами прослеживаемости стран ЕАЭС, сообщили “Ъ” в ФТС. В России, в свою очередь, усиление контроля за импортом планируется в рамках таможенного мониторинга, но эксперимент по его проведению только начнется 3 апреля (см. “Ъ” от 21 февраля). В прошлом году контроль за таможенным оформлением был смягчен за счет перенастройки системы управления рисками — объем контрольных операций в отношении приоритетного импорта был сокращен вдвое, а объем поддержки за счет снижения пошлин оценивается в 108 млрд. руб., сообщали в службе.

Участники рынка отмечают, что любые дополнительные процедуры усложняют ввоз товаров в РФ и конфликтуют с принципом свободы движения товаров в союзе. Руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко отмечает, что казахстанская система работает в электронном формате и позволяет фиксировать и контролировать движение товаров. По некоторым товарным группам она начала работать в обязательном режиме с 10 февраля этого года, а с 1 апреля сопроводительные накладные необходимо оформлять на все товары, ввозимые в Казахстан из стран ЕАЭС и вывозимые из Казахстана в страны ЕАЭС, в том числе в РФ. Система также может заменить отсутствие таможенного контроля за перемещением товаров — компании обязаны оформлять СНТ и сообщать о поставке товаров еще до вывоза, что позволяет контролирующим органам Казахстана фильтровать такие поставки. Отсутствие такого контроля осложняло и соблюдение санкционных ограничений. В РФ же товарообмен со странами ЕАЭС фиксируется с помощью так называемых статистических деклараций, но они подаются уже после отправления или получения груза из страны ЕАЭС, поясняет Александр Кирильченко, и ограничить ввоз или вывоз не могут.

Адвокат, советник юридической компании «Нортия ГКС» Анастасия Чурсина соглашается: введение накладных позволит госорганам Казахстана отслеживать перемещение товаров в РФ в момент отправки. На перемещение подсанкционных товаров это никак пока не повлияет, но позволит Казахстану отслеживать поток в РФ в реальном времени в рамках объявленного мониторинга, полагает эксперт.

Поскольку это официальное заявление Казахстана, нет сомнений в том, что система будет реализована, отмечает президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская. Казахстан и ранее не поддерживал параллельный импорт и транзит санкционных товаров через свою территорию, отмечает соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных. По его словам, после 1 апреля ситуация ужесточится. Однако, по его мнению, ситуацию облегчает то, что у многих российских компаний в Казахстане есть представительства или филиалы, которые, скорее всего, смогут ввезти европейские товары.

Татьяна Едовина, Диана Галиева, Наталья Скорлыгина