Легкоатлетам сменили санкционный режим

Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA) восстановил в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), на протяжении семи с лишним лет пребывавшей под санкциями из-за допинговых нарушений. В иной ситуации это могло бы означать, что российские легкоатлеты наконец смогут выступать на международных турнирах без каких-либо ограничений. Но этого не случится. Президент WA Себастьян Коу, объявив о восстановлении статуса ВФЛА, тут же добавил, что россиянам на международные турниры вход все равно воспрещен из-за событий на Украине. В течение нескольких недель WA, по словам господина Коу, сформулирует условия отмены и этого запрета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент WA Себастьян Коу

Фото: Reuters Президент WA Себастьян Коу

Фото: Reuters

В четверг Совет Международной федерации легкой атлетики принял решение о восстановлении статуса ВФЛА, остававшейся под санкциями с осени 2015 года. Об этом объявил президент WA Себастьян Коу. Однако он тут же внес ремарку, во многом перечеркнувшую весь положительный эффект от завершения российской легкоатлетической допинговой саги. «Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения,— сказал господин Коу на пресс-конференции после заседания Совета WA.— Однако спортсмены, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований в обозримом будущем из-за событий на Украине».

В федерации также отметили, что продолжат мониторинг деятельности ВФЛА в течение следующих трех лет.

Президент ВФЛА Петр Иванов, в свою очередь, в официальном Telegram-канале федерации заявил, что «многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, завершена», а «сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценен положительно». «В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской легкой атлетики,— сказал он.— Мы продолжим проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями совета World Athletics».

Насколько долго продлится отстранение ВФЛА по означенным Себастьяном Коу основаниям, неясно. Сам он лишь пояснил, что пока WA не изменит своей позиции, об участии российских легкоатлетов в квалификации к летним Играм-2024 в Париже речи не идет. Очевидно, что WA не разделяет обсуждающуюся в последнее время идею допустить российских спортсменов (абсолютное большинство международных спортивных федераций последовало рекомендации МОК и отстранило россиян от международных турниров после начала событий на Украине) к отбору к Парижу-2024 через азиатские квалификационные турниры. «Право на решение о допуске принадлежит международным федерациям, так решил Спортивный арбитражный суд. Мы определяем, кто может быть допущен до турниров World Athletics»,— сказал Себастьян Коу. Однако он добавил, что некие критерии снятия запрета все же появятся. Но на то, чтобы их сформулировать, WA потребуется несколько недель.

Однако ничего хорошего от обещанных WA критериев восстановления ждать не стоит. Ранее господин Коу предупреждал, что заставить его организацию смягчить позицию может только завершение специальной военной операции на Украине.

Последнее решение Совета WA не было неожиданным. Больше того, оно фактически было анонсировано еще в декабре прошлого года. Тогда глава созданной WA для мониторинга деятельности ВФЛА рабочей группы Руне Андерсен (группа, согласно решению Совета WA, теперь свою работу выполнила и уже распущена) сообщил, что будет рекомендовать Совету восстановить статус ВФЛА. Объясняя, почему группа, полтора десятка раз отказывавшаяся давать такую рекомендацию, изменила точку зрения, господин Андерсен указал на то, что ВФЛА смогла «внедрить новую культуру надлежащего управления и нулевой терпимости к допингу», а также стала «прозрачной». «Прозрачность» выражается как в широком освещении деятельности ВФЛА, в том числе в социальных сетях, так и в изменении ее риторики. Группа Руне Андерсена отметила, что вместо традиционных версий о «международном заговоре», жертвами которого якобы становятся пойманные на допинге российские легкоатлеты, федерация «свободно признает или отвергает мошенничество с их стороны».

Допинговая история в ВФЛА началась после того, как в декабре 2014 года на телеканале ARD вышел фильм Хайо Зеппельта «Секретный допинг — как в России делают чемпионов», в котором легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, заявили, что руководители российских спортивных и антидопинговых структур за вознаграждение помогают подтасовывать результаты тестирования. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало комиссию во главе с Диком Паундом, которой было поручено расследовать эти обвинения. В ноябре 2015 года Дик Паунд представил доклад, в котором утверждал, что применение допинга в России поставлено на государственные рельсы. WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, а WA дисквалифицировала ВФЛА. В том же месяце в США сбежал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Его заявления легли в основу более глобального российского допингового дела, из-за которого сборная России на всех Олимпиадах начиная с 2018 года выступала под нейтральным флагом.

Российские легкоатлеты все это время были вынуждены выступать на всех международных соревнованиях в нейтральном статусе и сильно усеченном составе, а Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро вообще пропустили. Существовал серьезный риск пропуска и Игр-2020 в Токио, связанный с обострением кризиса из-за фальсификаций в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко и задержек с выплатой назначенного WA штрафа. В Японию не соревновавшаяся в течение нескольких месяцев сборная России все же полетела, но ее представляли всего десять спортсменов.

Александр Петров