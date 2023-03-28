Сценарий «потерянного десятилетия»

Всемирный банк спрогнозировал «потерянное десятилетие» в экономике, так называют этап, когда темпы роста мирового ВВП заметно снижаются. Как считают аналитики организации, до 2030 года ситуация выглядит тревожно, поскольку показатель будет расти только на 2% в год. Раньше он в среднем был около 3,5%. Такое замедление вызывает на Западе серьезную обеспокоенность. Что привело к «потерянному десятилетию»? И коснется ли оно России? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Предел скорости» роста мировой экономики, как сказано в отчете Всемирного банка, упадет до минимума за последние три десятилетия. Если сравнивать с нулевыми, то показатель сократится на две трети. Доклад на 564 страницы в деталях объясняет, как такое могло произойти.

Главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков ознакомился с материалами и пришел к выводу, что основных причин две: «Первая заключается в том, что после большой рецессии 2008-2009 годов открытость международной торговли начала снижаться. То есть если предыдущие десятилетия мы пытались максимально сократить издержки и разместить производства в странах с меньшей зарегулированностью и более дешевой рабочей силой, то сейчас на первое место выходят именно дружественные юрисдикции.

Второй момент связан с демографией, то есть страны, которые раньше были очень молодыми, начинают потихоньку стареть. И это, естественно, негативно сказывается на росте мировой экономики».

Но с этим можно бороться: главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл говорит, что занятость нужно стимулировать, в том числе привлекать к работе больше женщин. С этим сложно спорить, но к стратегическим угрозам добавляются тактические.

Среди них организация выделяет пандемию COVID-19 и боевые действия на Украине. Они могут сделать свой вклад в «потерянное десятилетие», но не слишком значимый, рассуждает профессор испанского университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов: «Не надо переоценивать степень влияния военных действий на мировую экономику.

На самом деле люди больше боятся масштабного кризиса на Тайване. Если там действительно произойдет заваруха, то это очень серьезно ударит по мировой экономике.

В целом перспектива ее замедления очень даже реальная. Во многом это определяется успехами последних десятилетий, потому что локомотивом экономического роста выступали азиатские страны, которые очень сильно продвинулись. А это один из железных законов — чем более развиты государства, тем медленнее экономический рост. Потенциал в этом смысле очень крупных экономик становится все меньше».

Россия тоже находится в списке развивающихся экономик, по крайней мере, номинально. Как на нее повлияют глобальные процессы, сказать сложно. С одной стороны, степень изоляции велика, и, например, западный банковский кризис на российских кредиторов не повлиял. С другой, если экономика почти не развивается, то ей надо меньше энергоресурсов, следовательно, цены на нефть падают, и Россия теряет доход.

Но даже если экспорт сырья сохранится на прежнем уровне, оптимизма это не прибавляет, отметил президент Альфа-банка Олег Сысуев: «Мне кажется, нам предстоит время выживания. Я не думаю, что это будет время процветания, поскольку мы отрезаны от технологий, от новых знаний.

Кроме того, не видно базы для того, чтобы у нас был какой-то существенный рост.

Я все-таки настроен умеренно пессимистично, и мне неприятно это говорить в силу моего возраста, но речь идет о кризисе длиной в десять лет. Мы все сейчас зависим от позитивных геополитических перемен, именно этого ждет экономика. Не знаю, дождется ли».

Всемирный банк эти опасения разделяет, отмечая, что в России начнется что-то вроде замкнутого круга: сейчас в страну не вкладывают из-за санкционного режима, в результате темпы роста экономики сократятся, затем инвестиций не будет, потому что это станет неинтересным.

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