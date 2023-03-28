Задержка в глобальном развитии затягивается

Мировую экономику ждет «потерянное десятилетие»: темпы, с которыми она может расти, не провоцируя инфляцию, к 2030 году сократятся до минимальных значений за последние 30 лет, следует из нового отчета Всемирного банка (ВБ). Согласно ему, в период с 2022 по 2030 год средний рост мирового ВВП будет составлять примерно 2,2% в год (после 2,6% в 2011–2021 годах). Рост замедлится как в развитых — до 1,2% (после 1,4%), так и в развивающихся странах — до 4% (после 5%), главными причинами ВБ называет последствия пандемии COVID-19 и военной операции РФ на Украине.

Развернуть тренд, полагают в ВБ, поможет «устойчивая политика, ориентированная на экономический рост», при проведении которой большинством стран потенциальный рост ВВП может увеличиться примерно на 0,7 процентных пункта — до среднегодового показателя в 2,9%. В докладе приводятся конкретные рекомендации, которые должны помочь достичь такого результата. Среди них — обеспечение стабильности финансового рынка, сдерживание инфляции и сокращение госдолга, а также, например, наращивание инвестиций в транспорт, энергетику и сельское хозяйство и сокращение торговых издержек, связанных с логистикой (они, по данным организации, удваивают стоимость товаров, поступающих на международный рынок).

Аналитики также рекомендуют властям расширять участие в привлечении на рынок труда рабочей силы: ожидаемое замедление ВВП «примерно наполовину» связано с сокращением трудоспособного населения. Фактически достичь заявленного ВБ показателя государства смогут при повторении каждой развивающейся страной ее лучших экономических результатов за десять лет. Предполагается, что этому среди прочего будет способствовать укрепление глобального сотрудничества.

Во Всемирном банке не исключают, что снижение темпов роста ВВП может оказаться и существеннее прогнозов — например, в случае нового глобального финансового кризиса, сопровождаемого рецессией. Наиболее серьезные опасения у экспертов в связи с этим вызывает рост процентных ставок и связанное с ним увеличение стоимости заимствований для развивающихся стран. Замедление мировой экономики серьезно усложнит работу международных организаций по противостоянию глобальным вызовам, например, климатическим изменениям и бедности, напоминают в организации.

Кристина Боровикова