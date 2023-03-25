Вся Швейцария в страшном смятенье

Минувшее воскресенье стало для Швейцарии если не днем национального траура, то определенно днем величайшего потрясения. Первые лица страны организовали срочную пресс-конференцию, чтобы объявить об окончании 167-летней истории Credit Suisse — компании, которая была не просто банком, а настоящим символом страны, казавшимся вечным и незыблемым. У символа обнаружились неразрешимые проблемы, появилась своя цена и теперь будет новый хозяин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Credit Suisse в Берне, Швейцария

Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters Credit Suisse в Берне, Швейцария

Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters

Творец швейцарского чуда

Швейцария в ее нынешнем виде появилась не так давно. Единым государством из 22 ранее независимых кантонов она стала лишь в 1848 году. Тогда перед новоиспеченной страной встала задача в короткие сроки создать не просто единую, но и современную экономику. А все, чем Швейцария могла тогда похвастать,— это часовая индустрия, хлопковые поля и мелкие банки, не способные стать опорой для нового государства. Нужна была настоящая экономическая революция. Человеком, который ее возглавил, стал Альфред Эшер.

Для Швейцарии Альфред Эшер столь же значимая историческая фигура, как отцы-основатели для США. Памятник ему стоит прямо перед центральным входом железнодорожного вокзала Цюриха — финансовой столицы страны. И тому есть объяснение.

Альфред Эшер был выходцем из влиятельной цюрихской семьи. В 1848 году он не просто входит в состав Национального совета Швейцарии (нижняя палата правительства страны), а становится его вице-президентом. Тогда небольшая горная страна катастрофически нуждалась в железных дорогах, которые должны были стать опорой для новой экономики. Но все, что было у Швейцарии тогда,— это дорога из Страсбурга в Базель, принадлежавшая французской компании.

По Конституции 1848 года только центральное правительство могло решать, кто может строить железные дороги в стране. Но в 1852 году Эшер инициирует принятие закона, который дает право кантонам и частному бизнесу самостоятельно договариваться о строительстве. Спустя год молодой политик создает из двух мелких компаний Северо-Восточную железнодорожную компанию (Schweizerische Nordostbahn, NOB).

Строительство железных дорог — масштабный и крайне дорогостоящий проект. В то время банковская система страны была настолько слабой, что местным бизнесменам приходилось обращаться за кредитами к иностранным финансовым институтам. А их участие в стратегическом развитии государства никак не входило в планы правительства Швейцарии.

Эшер оказался человеком, который решил и эту проблему. В 1856 году он основал Schweizerische Kreditanstalt (SKA) — банк, который занимался кредитованием бизнеса. Изначально речь шла о железнодорожном бизнесе самого Эшера, но довольно быстро SKA стал крупнейшей кредитной организацией не только Цюриха, но и всей Швейцарии. Именно эта компания многие годы спустя станет банком Credit Suisse.

Первым проектом SKA должна была стать дорога из Базеля в Цюрих. Однако из-за разногласий властей кантонов этот проект был заброшен. А Альфред Эшер в итоге сосредоточился на строительстве дороги из Цюриха в Винтертур — небольшой город на севере Швейцарии.

Первая железнодорожная линия в истории SKA была построена уже в 1856 году. По замыслу местных властей, Винтертур должен был стать новым крупным торгово-транспортным узлом страны. Для этого торговая палата Винтертура строит в 1862 году крупный торговый склад при железнодорожной станции, ставшей конечной на построенной SKA линии.

И в том же году власти учреждают банк, который должен был управлять торговым складом. Именно эта кредитная организация впоследствии станет банком UBS — крупнейшим на сегодняшний день банком Швейцарии. А железнодорожная линия между городами, где расположились прародители Credit Suisse и UBS, в итоге стала самой загруженной в Швейцарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание банка Schweizerische Kreditanstalt в Цюрихе, Швейцария, 1877 год

Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images Здание банка Schweizerische Kreditanstalt в Цюрихе, Швейцария, 1877 год

Фото: Sepia Times / Universal Images Group / Getty Images

Как победить во всех войнах, никогда не воюя

Предприятие Альфреда Эшера станет одним из столпов экономики Швейцарии. SKA успел поучаствовать и в создании национальной валюты, и в электрификации страны, создал несколько страховых компаний как в Швейцарии, так и в других европейских странах, и даже владел собственной пивоварней.

Но помимо постоянного расширения и диверсификации бизнеса банк отличался завидным умением зарабатывать на военных конфликтах. Первым стала Франко-прусская война.

Франция, стремившаяся не допустить объединения германских земель, начала военные действия против Пруссии и ее союзников в августе 1870 года. Французы планировали нанести быстрый и сокрушительный удар по позициям германских войск на стыке Северной и Южной Германии, чтобы перерезать их коммуникации и, возможно, даже склонить южные части противника на свою сторону. Осуществить задуманное должен был прославленный генерал Шарль Бурбаки.

Однако казавшаяся быстрой и победоносной война обернулась тотальным провалом для Франции. Ее части терпели одно поражение за другим и отступали вглубь страны. Бежал со своими подчиненными и генерал Бурбаки. Ситуация на поле боя вынудила его и 80 тыс. его солдат в начале февраля 1871 года возвращаться во Францию через Швейцарию. Сам генерал перед отступлением пытался покончить с собой, но в итоге выжил.

Французские солдаты шесть недель провели на швейцарской территории, которая традиционно придерживалась нейтралитета. Содержать на свои деньги такое количество чужих военных Швейцария не намеревалась. Франция пообещала швейцарским властям, что после окончания военного конфликта возместит Швейцарии около 12 млн франков. Но прокормить французских солдат правительству Швейцарии нужно было здесь и сейчас.

Тогда власти страны обратились за помощью к местным банкам. Те согласились помочь, но, разумеется, под проценты. А главным бенефициаром сделки с правительством стал, разумеется, SKA — как крупнейший банк страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад банка Credit Suisse в Цюрихе, 1899 год

Фото: Curtis ACKERMAN / Gamma-Rapho / Getty Images Фасад банка Credit Suisse в Цюрихе, 1899 год

Фото: Curtis ACKERMAN / Gamma-Rapho / Getty Images

Первая мировая война затронула лишь операции SKA за рубежом, в то время как весь основной бизнес компании был сосредоточен в Швейцарии. А потому первое военное потрясение мирового масштаба не обернулось катастрофой для банка. К тому же банк солидно заработал на предоставлении множества кредитов компаниям, которые остро нуждались в средствах для восстановления своего бизнеса после разрушительной войны.

Вторая мировая война также принесла SKA немалую выгоду. Правда, как выяснилось в 2020 году, на этот раз речь шла не только о кредитовании потерпевших.

Как выяснил Центр Симона Визенталя по борьбе с антисемитизмом и расизмом, банк из нейтральной на бумаге Швейцарии помогал руководству Третьего рейха поддерживать финансовые связи с нацистами в Аргентине.

Через счета в SKA, с одной стороны, аргентинцы, которых, по подсчетам центра, было около 12 тыс., отправляли деньги в Германию для спонсирования немецких компаний. В числе бенефициаров была и IG Farben, поставлявшая газ Zyklon B для газовых камер, в которых уничтожались евреи.

С другой стороны, немцы переводили в Аргентину изъятые у евреев деньги. При этом речь идет о колоссальной сумме — €35 млрд, которые оставались на счетах банка частично замороженными все эти десятилетия.

Расследование деятельности SKA во время и после Второй мировой войны проводилось уже в 1996–2000 годах. По итогам расследования банк обязали выплатить $1,25 млрд в фонд жертв холокоста.

Мирные проблемы

Банк SKA планомерно расширялся и географически. Еще в 1870 году он открыл свое первое иностранное представительство — в Нью-Йорке. А в 1905 году банк открыл свой первый в истории полноценный филиал за пределами родного Цюриха, сделав выбор в пользу Базеля.

С 1939 же года начинается планомерное освоение американского рынка. В этом году SKA учреждает дочернюю компанию Swiss American Corporation со штаб-квартирой в Нью-Йорке. А в 1962 году SKA приобретает швейцарского конкурента White, Weld and Co. AG у американского инвестбанка White Weld.

Не самая примечательная на первый взгляд сделка позднее выльется в грандиозные проблемы для SKA. Дело в том, что в 1978 году White Weld был выкуплен американским банком Merrill Lynch. В итоге SKA пришлось искать нового партнера. Тогда швейцарский банк обратил внимание на нью-йоркский инвестбанк First Boston.

В первые годы это сотрудничество приносило SKA солидную прибыль, а First Boston тогда называли «суперзвездой европейских рынков». Однако затем суперзвезда дала серьезный сбой. Выяснилось, что First Boston раздавал кредиты направо и налево, не особо заботясь о надежности клиента.

Так, в 1988 году он одолжил $487 млн компании Gibbons and Green, чтобы та могла выкупить производителя матрасов за сумму, в 20 раз превышающую его годовой доход. Позднее Gibbons заняла у First Boston еще $475 млн в виде облигаций с кредитным рейтингом ниже инвестиционного («мусорные облигации»).

Вот только погасить этот долг заемщик так и не смог, оставив First Boston с огромным убытком. В итоге SKA пришлось выделять $725 млн на спасение незадачливого партнера, а сам First Boston был полностью поглощен швейцарским банком и прекратил независимое существование. Но этот банк еще не раз напомнит о себе.

В 1977 году выяснилось, что подразделение SKA в Кьяссо (город на границе с Италией) почти десять лет занималось мошенничеством под носом ничего не подозревавшего руководства банка. Трое сотрудников подразделения создали компанию-пустышку в Лихтенштейне, через которую отмывали деньги итальянских состоятельных клиентов. Подразделение демонстрировало необычайно высокие финансовые показатели, чем в итоге и привлекло внимание швейцарских регуляторов.

Расследование его деятельности вылилось в крупнейший штраф в истории SKA — 1,4 млрд швейцарских франков, серьезные репутационные потери и отставку руководства банка.

После громкого скандала SKA начал планомерно готовиться к реорганизации бизнеса. Теперь это был уже не традиционный цюрихский банк, а международная финансовая организация. Название компании стало постепенно меняться с немецкого Schweizerische Kreditanstalt на французское Credit Suisse. Так, в 1982 году швейцарский банк регистрирует сестринскую компанию — CS Holding. А рухнувший в 1988 году First Boston в результате спасения был переименован в CS First Boston. Наконец, в 1989 году именно CS Holding становится родительской компанией SKA Group.

Но окончательное перевоплощение произойдет только после нескольких громких приобретений. Так, в 1990 году CS приобрел старейший банк Швейцарии Bank Leu. А в 1993 году выиграл борьбу у UBS за контрольный пакет акций пятого по величине банка страны — Swiss Volksbank.

Наконец, 1 января 1997 года было объявлено о переименовании CS Holding в Credit Suisse Group. Тогда же группа была поделена на четыре подразделения: Credit Suisse Volksbank (позднее Credit Suisse Bank) теперь отвечал за операции в Швейцарии; Credit Suisse Private Banking — за обслуживание состоятельных частных клиентов; Credit Suisse Asset Management — за управление активами; а Credit Suisse First Boston — за корпоративный и инвестиционный банкинг.

Реструктуризация бизнеса помогла Credit Suisse — его прибыль по итогам года выросла на 20%. Только вот First Boston продолжал оставаться тяжелым бременем для банка: он оказался единственным убыточным подразделением по итогам 1997 года.

Век мучений

Если в руководстве Credit Suisse надеялись на то, что смена названия положит конец проблемам банка, то эта ставка явно не сработала. Весь XXI век в истории компании — это бесконечная череда скандалов, штрафов и отставок. Кажется, что с середины 2000-х годов не было ни одного года, когда банк не оказывался в эпицентре очередного скандала.

Многочисленные эпизоды оказания услуг в уклонении от уплаты налогов, помощь Ирану в обходе санкций, манипуляции с ипотечными облигациями в 2007-м, уголовное преследование более десятка сотрудников банка в Бразилии в 2008-м, раскрытый в 2013 году картельный сговор для манипулирования ставкой LIBOR, крах Greensill Capital и Archegos Capital в 2021-м и многое-многое другое. Все это вылилось не только в отток клиентов и падение доверия к банку, но и в миллиарды долларов штрафов от властей многих стран.

За последние 22 года банк успел трижды изменить структуру своего бизнеса, каждый раз надеясь, что это поможет нарастить прибыль и скрыть проблемный First Boston. Так, в 2002 году банк объединил все прибыльные на тот момент подразделения в одно — по предоставлению финансовых услуг, а CS First Boston остался самостоятельной единицей. В 2004 году Credit Suisse провел очередную реструктуризацию, добавив страховое подразделение и перейдя на модель «универсального банка». Теперь в состав совета директоров каждого из подразделений входили руководители всех трех подразделений, а вознаграждения и премии топ-менеджеров зависели от их вклада в развитие других подразделений.

Но и это не помогало. И в 2006 году руководство банка вновь словно решило, что все проблемы можно устранить сменой названия. Так из американского бизнеса швейцарского банка исчезло упоминание First Boston.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Credit Suisse в Лондоне, 20 марта 2023 года

Фото: Henry Nicholls, Reuters Credit Suisse в Лондоне, 20 марта 2023 года

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Манипуляции с названием снова не сработали. Швейцарский банк произвел еще пару реструктуризаций своего бизнеса, но подразделение инвестиционного банкинга так и не могло как следует вылезти из убытков. Осенью 2022 года новый генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер, вступивший в должность 1 августа, решил выделить инвестиционный банкинг в отдельную компанию, чтобы наконец продать его кому-нибудь. Но самое интересное, что новую компанию банк собирался назвать First Boston, возродив тем самым собственноручно уничтоженный бренд.

Впрочем, претворить эту затею в жизнь Credit Suisse не успел. 2022 год банк завершил с колоссальным убытком в $7,9 млрд — худший результат с кризисного 2008 года. А его рыночная капитализация рухнула с пиковых $87,8 млрд в 2007 году до $13 млрд к началу нынешнего года.

Проблемы 2022 года плавно перетекли в 2023-й: банкротство американских Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвало сильное беспокойство инвесторов. К тому же крупнейший акционер CS — Saudi National Bank — объявил, что не намерен наращивать инвестиции в швейцарский банк, так как достиг 10% лимита на участие в банке. Все это привело к обрушению акций Credit Suisse до $8 млрд.

Спасать легенду банковского сектора и всей Швейцарии ринулись власти. Но даже предоставление кредитной помощи на $54 млрд не смогло вернуть веру инвесторов в банк. В итоге роль спасителя чуть ли не насильно вручили главному конкуренту Credit Suisse — UBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер и глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер принимают участие в пресс-конференции, посвященной Credit Suisse после предложения UBS о поглощении, в Берне, Швейцария, 19 марта 2023 года

Фото: Denis Balibouse, Reuters Председатель совета директоров UBS Колм Келлехер и глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер принимают участие в пресс-конференции, посвященной Credit Suisse после предложения UBS о поглощении, в Берне, Швейцария, 19 марта 2023 года

Фото: Denis Balibouse, Reuters

Тот изначально хотел выкупить совершенно не нужный ему CS за $1 млрд. Но под натиском правительства в конце концов согласился заплатить $3,3 млрд. Впрочем, назвать эту сделку «покупкой» довольно сложно — соглашение будет полностью профинансировано правительством Швейцарии, которое выдаст UBS кредиты, способные покрыть и поглощение Credit Suisse, и все возможные убытки от его проблемного бизнеса.

В своем последнем обращении к клиентам Credit Suisse поблагодарил тех, кто остается с ним до сих пор, и пообещал обеспечить стабильное обслуживание до самого конца своего существования.

Кирилл Сарханянц