ФТС экспериментирует с прозрачностью

Федеральная таможенная служба (ФТС) готовится к стартующему с 3 апреля эксперименту по проведению таможенного мониторинга. По аналогии с налоговым мониторингом компании — уполномоченные экономические операторы и резиденты промышленных кластеров — откроют таможне доступ к своим системам учета товаров в обмен на отмену выездных проверок без выявленных нарушений. Эксперты отмечают, что увеличение объема предоставляемой информации потребует от бизнеса дополнительных трудовых затрат, но полагают, что новшество позволит избавиться от остатков серых схем во внешней торговле и ускорит процесс оформления товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФТС придет с проверками к участникам таможенного мониторинга только в случае выявления нарушений

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ ФТС придет с проверками к участникам таможенного мониторинга только в случае выявления нарушений

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Опубликованное постановление правительства описывает параметры эксперимента по проведению таможенного мониторинга в период с 3 апреля 2023 по 1 ноября 2024 года. «Пилот» должен был состояться еще в прошлом году, но его сроки были сдвинуты (см. “Ъ” 28 июня 2022 года). Участниками эксперимента на добровольной основе станут уполномоченные экономические операторы (УЭО), пользующиеся упрощенным порядком оформления грузов, а также резиденты промышленных кластеров. Ожидается, что по завершении эксперимента такой мониторинг может быть распространен уже на всех УЭО (их сейчас более 200).

Суть мониторинга: компании-участники предоставляют ФТС доступ к своим системам учета товаров для сопоставления содержащихся там сведений с информацией из таможенных деклараций.

Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок (таможня обязуется не проводить выездные проверки без выявленных нарушений) и сокращение издержек на их сопровождение. Напомним, подобная схема мониторинга с 2013 года действует в налоговой сфере.

Сейчас ФТС тестирует информационный обмен — он будет проходить через «витрины данных», в которые компании будут загружать сведения и к которым у таможенного органа будет свободный доступ, пояснили “Ъ” в службе. Обеспечение доступа к системе учета товаров уже является одним из условий получения статуса УЭО, но этот порядок определяется в соглашении между оператором и таможней. Теперь же соглашение будет типовым.

В отличие от «закрытой» системы определения степени риска при оформлении товаров критерии для мониторинга прозрачны и определены постановлением.

В частности, это отклонение средней стоимости товаров в системе учета более чем на 15% от уровня индекса таможенной стоимости по аналогичным товарам той же страны происхождения либо по отношению к средним показателям за предыдущий квартал или год к году. По итогам мониторинга таможня будет готовить заключение. У компании-участника будет возможность самостоятельно исправить нарушения либо аргументировать свою позицию по указанным в заключении претензиям. В противном случае участник столкнется с контролем после выпуска товаров.

«В ходе эксперимента массив данных для обмена существенно увеличится, так как операторы будут делиться сведениями о конечной точке продажи товара, стоимости продукции и другой информацией из первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета. Документов много, поэтому компаниям нужно будет выделить одного или нескольких сотрудников для работы с ними»,— отмечает руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов. По его мнению, пилотный проект поможет ФТС разработать единый свод правил обмена информацией о поставке с участниками ВЭД, а также исключить оставшиеся серые схемы и усилить контроль за достоверностью декларирования.

Председатель совета директоров «Совфрахта» Дмитрий Пурим считает, что участие в эксперименте может дать компаниям преимущество в скорости оформления грузов. При этом он выступает за повышение закрепленного в условиях пилота порога по отклонению таможенной стоимости с 15% до 20% — по аналогии с мониторингом ФНС, при котором применяется критерий сравнения с рыночной оценкой активов.

Татьяна Едовина, Диана Галиева