Европейская «дочка» ВТБ запустит процесс ликвидации 1 апреля

VTB Bank Europe (VTBE; дочерний банк ВТБ) начнет ликвидацию с 1 апреля текущего года. Решение было принято общим собранием акционеров, сообщается на официальном сайте.

Уточняется, что с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений с префиксом «iL» (обозначение ликвидации). Процедура займет несколько лет.

«Этим решением мы переходим из состояния фактической ликвидации, в котором банк находится в связи с запретом на финансовую деятельность и прием депозитов, введенным регулятором весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденному годовым общим собранием (акционеров.—"Ъ")»,— сообщил заявил представитель и генеральный директор VTB Europe Франк Хеллвиг, назначенный федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin).

В банке напомнили, что BaFin еще в апреле 2022 запретила мажоритарному владельцу VTBE (т. е. российскому ПАО «Банк ВТБ») распоряжаться своей долей в дочернем банке. Право голоса было передано доверительному управляющему решением суда по иску BaFin. При этом организация продолжает выполнять обязательства перед вкладчиками.

«Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все обязательства без каких-либо ограничений. В частности, нашим вкладчикам с депозитами в ВТБ не нужно предпринимать никаких действий в связи с ликвидацией банка. Все средства будут переведены на указанные справочные счета в других банках»,— указал финансовый директор VTBE Миро Задро.

VTBE по-прежнему остается участником двухуровневой немецкой системы гарантии вкладов, напомнили в банке.

Ранее источники The New York Times сообщили, что хотя идея о конфискации замороженных активов России для их передачи Украине получает все больше поддержки, высокопоставленные чиновники США пока не решаются на этот шаг. ЕС тем временем объявил о создании рабочей группы по подготовке правовой базы, которая позволит использовать замороженные и блокированные российские активы «в целях поддержки восстановления Украины».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Григорий Лейба