NYT перечислила причины, по которым Запад не решается конфисковать российские активы

Идея о конфискации замороженных активов России для их передачи Украине получает все больше поддержки, однако ряд высокопоставленных чиновников США и других стран скептически оценивают ее, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, существуют опасения, что конфискация активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений», которые активно отстаивают западные правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer , Reuters Фото: Stringer , Reuters

В числе других причин, которые приводит NYT:

глава Минфина США Джанет Йеллен и другие чиновники утверждают, что арест российских счетов «может подорвать веру в доллар», который считается наиболее широко используемой валютой в мировой торговле;

другие государства станут менее охотно хранить деньги в банках США или делать инвестиции, опасаясь конфискации;

эксперты опасаются, что такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других странах, «более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора»;

кроме того, как пишет газета, «возникает неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания войны намного превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, как США и Европа».

После начала военной операции России на Украине Евросоюз (ЕС) заморозил активы российского бизнеса в своей юрисдикции. В ЕС также допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, во Франции и Швейцарии. ЕС пригрозил, что будет отслеживать попытки российских бизнесменов продать замороженные активы.

Подробности — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Лаура Кеффер