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Коммерсантъ FM
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Шольц подтвердил прибытие на Украину 18 танков Leopard 2A6

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили из Германии 18 танков Leopard 2A6. Поставку подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц и Марк Рютте

Олаф Шольц и Марк Рютте

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

Олаф Шольц и Марк Рютте

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

«Мы их доставили, как и обещали»,— сообщил господин Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте (цитата по Die Zeit).

Как ранее сообщал Der Spiegel, вместе с танками Leopard 2A6 на Украину прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder.

О завершении подготовки к использованию Leopard 2 первых групп танкистов ВСУ Берлин объявил 13 марта. О намерении передать немецкие танки Киеву помимо ФРГ сообщали Испания, Швеция и Польша.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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