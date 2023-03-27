Шольц подтвердил прибытие на Украину 18 танков Leopard 2A6

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили из Германии 18 танков Leopard 2A6. Поставку подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц и Марк Рютте

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Олаф Шольц и Марк Рютте

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

«Мы их доставили, как и обещали»,— сообщил господин Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте (цитата по Die Zeit).

Как ранее сообщал Der Spiegel, вместе с танками Leopard 2A6 на Украину прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder.

О завершении подготовки к использованию Leopard 2 первых групп танкистов ВСУ Берлин объявил 13 марта. О намерении передать немецкие танки Киеву помимо ФРГ сообщали Испания, Швеция и Польша.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба