Шольц подтвердил прибытие на Украину 18 танков Leopard 2A6

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили из Германии 18 танков Leopard 2A6. Поставку подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Олаф Шольц и Марк Рютте
Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters
«Мы их доставили, как и обещали»,— сообщил господин Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте (цитата по Die Zeit).
Как ранее сообщал Der Spiegel, вместе с танками Leopard 2A6 на Украину прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder.
О завершении подготовки к использованию Leopard 2 первых групп танкистов ВСУ Берлин объявил 13 марта. О намерении передать немецкие танки Киеву помимо ФРГ сообщали Испания, Швеция и Польша.
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