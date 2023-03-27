Der Spiegel: на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder

Украине переданы 18 боевых танков Leopard 2, также в страну прибыли около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Танк Leopard 2 Фото: Reuters / Fabian Bimmer Фото: Gregor Fischer / AP Следующая фотография 1 / 2 Танк Leopard 2 Фото: Reuters / Fabian Bimmer Фото: Gregor Fischer / AP

Танки были переданы на украинской границе, отмечает Der Spiegel. БМП Marder прибыли в зону боевых действий, сообщает Tagesschau.

О начале поставок БМП Marder Киеву министр обороны Германии Борис Писториус заявил в кулуарах встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе 20 марта. Тогда министр не указал количество отправляемых машин.

Marder предназначен для перемещения солдат по полю боя. Он используется немецкими военными с начала 1970-х и постоянно модернизировался.

О том, что Украина получит 18 немецких Leopard 2 уже в марте, господин Писториус объявил 8 марта.

Leopard 2 — немецкий основной боевой танк третьего поколения . Разработанный Krauss-Maffei в 1970-х годах, танк поступил на вооружение в 1979 году и заменил более ранний Leopard 1.

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Мария Федотова