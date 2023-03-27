Мэр Ростова-на-Дону сообщил об отмене концертов ДДТ, «Мумий Тролля» и Меладзе

В Ростове-на-Дону отменили концерты сразу нескольких популярных групп и исполнителей. Об этом «РИА Новости» сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По его словам, ростовчане не приемлют выступления артистов, которые не поддерживают СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Логвиненко

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Алексей Логвиненко

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе и Александра Реввы»,— сообщил господин Логвиненко.

Отмену концертов агентству подтвердили организаторы выступлений ДДТ, группы «Мумий Тролль» и «Машины времени», чьи концерты должны были пройти в Ростове-на-Дону в этом году.

Сегодня же в мэрии Краснодара сообщили об отмене концертов Ани Лорак (в прошлом году Киев включил певицу в свои черные списки). Вместе с тем стало известно об отмене выступлений Валерия Меладзе в нескольких городах Сибири.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба