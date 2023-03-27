Мэр Ростова-на-Дону сообщил об отмене концертов ДДТ, «Мумий Тролля» и Меладзе

В Ростове-на-Дону отменили концерты сразу нескольких популярных групп и исполнителей. Об этом «РИА Новости» сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. По его словам, ростовчане не приемлют выступления артистов, которые не поддерживают СВО.
Алексей Логвиненко
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
«Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе и Александра Реввы»,— сообщил господин Логвиненко.
Отмену концертов агентству подтвердили организаторы выступлений ДДТ, группы «Мумий Тролль» и «Машины времени», чьи концерты должны были пройти в Ростове-на-Дону в этом году.
Сегодня же в мэрии Краснодара сообщили об отмене концертов Ани Лорак (в прошлом году Киев включил певицу в свои черные списки). Вместе с тем стало известно об отмене выступлений Валерия Меладзе в нескольких городах Сибири.
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