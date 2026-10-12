ЕС включил в санкционный список автопроизводителя «ГАЗ»
12.10.2026, 14:33
Евросоюз (ЕС) внес в 22-й пакет санкций российского производителя грузовиков и автобусов ПАО «ГАЗ». По версии ЕС, компания причастна к российскому военно-промышленному комплексу, что позволяет ей получать субсидии для покрытия расходов на жилье для сотрудников.
Министры иностранных дел стран ЕС сегодня согласовали 22-й пакет санкций против России. В список в общей сложности вошли 743 физлица и 826 компаний. В частности, ограничения затронули производителя газотурбинного оборудования «ОДК — Газовые турбины», а также руководство нескольких предприятий ОПК.