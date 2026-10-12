Мэр Кишинева призвал отказаться от производства дронов

Спикер парламента отверг предположение, что беспилотники будут предназначаться для Украины. «Мы производили бы их для себя»,— подчеркнул он. Президент Майя Санду также поддержала развитие собственного производства оборонной техники. Она объяснила, что спрос на такие системы высок, а Молдавия не всегда оказывается в начале очереди покупателей. Президент ожидает скорого внесения поправок.