Мэр Кишинева призвал отказаться от производства дронов
12.10.2026, 14:18
Мэр Кишинева Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии отказаться от поправок, которые позволят производить в стране беспилотники. По его мнению, такие предприятия могут превратить республику в военную цель и поставить под угрозу безопасность граждан. Власти объясняют инициативу необходимостью укрепить оборону и обеспечить внутренние потребности страны.
«Нашим приоритетом должны быть мир и безопасность людей, а не удовлетворение чужих геополитических амбиций»,— заявил Ион Чебан. Он потребовал обсуждать будущий закон открыто, без закрытых заседаний. Глава молдавской столицы остается заметной фигурой оппозиции: в апрельском опросе IMAS его деятельность положительно оценили 40,2% участников.
О подготовке законодательных изменений спикер Игорь Гросу сообщил на фоне форума Moldova Security Forum, прошедшего в Кишиневе 8 и 9 октября. По его словам, правительство работает над инициативой, которая позволит выпускать дроны двойного назначения. Их предполагается использовать для обороны, обеспечения национальной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации и в сельском хозяйстве.
Спикер парламента отверг предположение, что беспилотники будут предназначаться для Украины. «Мы производили бы их для себя»,— подчеркнул он. Президент Майя Санду также поддержала развитие собственного производства оборонной техники. Она объяснила, что спрос на такие системы высок, а Молдавия не всегда оказывается в начале очереди покупателей. Президент ожидает скорого внесения поправок.
Спор затрагивает закрепленный в статье 11 Конституции постоянный нейтралитет республики. Однако Конституционный суд еще в 2017 году разъяснил, что этот статус не должен ограничивать возможности страны защищаться. Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская на полях форума заявила, что альянс уважает военный нейтралитет Молдавии, а решения о внешнеполитическом курсе принадлежат самой стране.
Общественной поддержки для вступления в НАТО пока недостаточно. Согласно опросу CBS AXA, представленному 7 октября, на возможном референдуме 43,1% участников проголосовали бы против членства, 29,9% за. Еще 18,1% не определились. Опрос проводился с 25 августа по 9 сентября среди 2 009 взрослых жителей страны, погрешность составляет 2,2%. Нейтралитет как наиболее эффективный способ обеспечить безопасность выбрали 45,2% респондентов.