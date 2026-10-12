Глава «Ижавиа» Набиев возглавил АО «Аэропорт Ижевска»
12.10.2026, 14:19
Руководитель авиакомпании «Ижавиа» Руслан Набиев назначен генеральным директором АО «Аэропорт Ижевска». Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 9 октября, на изменение обратил внимание «Интерфакс».
Согласно данным СПАРК, 99,5% акций АО «Аэропорт Ижевска» принадлежит АО «Ижавии», остальные 0,5% — Миндортрансу Удмуртии. В свою очередь, 100% акций «Ижавии» принадлежит правительству Удмуртии.
Более 20 лет господин Набиев проработал в структурах МВД, а с 2019 года возглавлял Управление ГИБДД МВД по Удмуртии. В сентябре 2025 года его назначили гендиректором «Удмуртавтодорстроя» — крупнейшего предприятия в республике, которое специализируется на строительстве и реконструкции дорог.
1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать программу полетов из-за аннулирования Росавиацией сертификата эксплуатанта. Причинами стали нарушения в работе систем управления полетами, не устраненные в срок. В начале октября АО «Ижавиа» и «Аэропорт Ижевска» были внесены в прогнозный план приватизации имущества Удмуртии на 2027 год.