Глава «Ижавиа» Набиев возглавил АО «Аэропорт Ижевска»

Более 20 лет господин Набиев проработал в структурах МВД, а с 2019 года возглавлял Управление ГИБДД МВД по Удмуртии. В сентябре 2025 года его назначили гендиректором «Удмуртавтодорстроя» — крупнейшего предприятия в республике, которое специализируется на строительстве и реконструкции дорог.