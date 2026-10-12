Сотрудники Министерства обороны Германии обвинили руководство в кумовстве
12.10.2026, 14:18
Сотрудники Министерства обороны ФРГ «очень обеспокоены и недовольны» кадровой политикой его главы Бориса Писториуса. Они утверждают, что при распределении ключевых постов, оценке работы и продвижении по службе больше ценятся личные и партийные связи, чем реальная квалификация и профессиональный опыт. Об этом сообщает издание Die Welt, которое провело расследование и изучило документы с жалобами сотрудников.
В статье «Кумовство за фасадом Бендлерблока» Die Welt описывает содержание официальной жалобы сотрудников, в которой они «прямо спрашивают руководство минобороны: насколько важны при назначении профессиональная пригодность, заслуги и квалификация? Или же теперь все зависит только от политических, партийных связей и особого доверительного отношения?»
Газета также цитирует письма к руководству ведомства от общего производственного совета, представляющего интересы коллектива министерства. В 2024 году совет сообщал о недовольстве среди сотрудников из-за кадровой политики, а в нынешней жалобе указывает на «создание фиктивной должности для быстрого продвижения некой лояльной сотрудницы». Совет намерен подать в суд по поводу этого нарушения.
Die Welt отмечает, что сотрудники «избегают критиковать руководство ведомства открыто, опасаясь, что это может разрушить карьеру». Однако, пишет издание, они готовы высказываться анонимно через профсоюзные структуры или «уходят во внутреннюю эмиграцию, фиксируя нарушения в жалобах».
В Бундесвере отвергают все обвинения. Они утверждают, что все решения принимаются строго по закону, на основе квалификации, опыта и личных заслуг соискателей. Однако в министерстве признали, что руководители высшего звена и их ближайшие помощники часто назначаются на основе «особого доверительного отношения». По их словам, это якобы «необходимо для слаженной работы команды и не является нарушением процедур».