Сотрудники Министерства обороны Германии обвинили руководство в кумовстве

В Бундесвере отвергают все обвинения. Они утверждают, что все решения принимаются строго по закону, на основе квалификации, опыта и личных заслуг соискателей. Однако в министерстве признали, что руководители высшего звена и их ближайшие помощники часто назначаются на основе «особого доверительного отношения». По их словам, это якобы «необходимо для слаженной работы команды и не является нарушением процедур».