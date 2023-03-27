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Коммерсантъ FM
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Проверка на сталинградскость

Начинается общественное обсуждение переименования Волгограда

В Волгограде стартует опрос общественного мнения о возможности проведения городского референдума по вопросу о переименовании города в Сталинград. Как рассказал “Ъ” председатель волгоградского совета ветеранов Александр Струков, в течение недели общественники намерены провести встречи с «трудовыми коллективами», по итогам которых будет приниматься решение о подаче документов в избирком. Эксперт считает, что референдум наверняка будет инициирован, но его итог пока непредсказуем.

Волгоград уже становится Сталинградом на девять дней в году, но некоторые его жители хотят увеличить этот срок до 365 дней

Волгоград уже становится Сталинградом на девять дней в году, но некоторые его жители хотят увеличить этот срок до 365 дней

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Волгоград уже становится Сталинградом на девять дней в году, но некоторые его жители хотят увеличить этот срок до 365 дней

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С начала этой недели в Волгограде планируются встречи общественников, на которых будет обсуждаться вопрос о переименовании города в Сталинград. Об этом “Ъ” сообщил председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. «С понедельника мы начинаем встречаться с организациями и трудовыми коллективами. Потом будет решение, проводить ли в городе референдум»,— пояснил он.

Предполагается, что встречи общественников будут проходить в течение недели, затем могут быть поданы документы о проведении референдума в избирательную комиссию.

Общественный совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград был создан в декабре прошлого года, его возглавил господин Струков. Кроме него, как сообщали в пресс-службе обладминистрации, в новый совет вошли представители партий, общественных объединений, профессиональных союзов и сообществ, предприятий и организаций, учебных заведений и эксперты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тогда говорил, что в день 80-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 ноября) фронтовики высказались за «возвращение городу Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда — символа мужества и героизма многонационального народа нашей Родины в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне». В связи с этим господин Бочаров заявил, что общественному совету «необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения» жителей Волгоградской области о возможном переименовании Волгограда в Сталинград.

Вопрос о переименовании Волгограда уже поднимался в 2013 году. Тогда лидер фракции КПРФ в облдуме Николай Паршин настаивал, что возвращение городу имени Сталинград «правильно с юридической и исторической точки зрения». Коммунисты даже планировали обратиться в Верховный суд с иском о признании незаконным постановления президиума Верховного совета РСФСР 1961 года о переименовании Сталинграда в Волгоград, но не сделали этого. В 2021 году о переименовании заговорил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин: на пресс-конференции в Волгограде он назвал возвращение городу прежнего имени «заявкой на сверхпрорыв, на строительство нового социализма».

КПРФ предложила увековечить в Нижнем Новгороде память о Сталинградской битве

Напомним, что в соответствии с решением Волгоградской городской думы от 2013 года Волгоград официально переименовывается в Сталинград на девять дней в году: 2 февраля (день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 мая (день капитуляции Германии и День Победы в Великой Отечественной войне), 22 июня (День памяти и скорби), 23 августа (день первой массированной воздушной бомбардировки Сталинграда), 3 сентября (день окончания Второй мировой войны), 19 ноября (день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).

В начале февраля 2023 года возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве открыли бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского (начальник генерального штаба в ходе этой битвы). Примерно тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на тему переименования Волгограда «каких-либо обсуждений в администрации президента не ведется», а «опубликованный опрос ВЦИОМа говорит, что большинство жителей не разделяют эту точку зрения».

Согласно этому опросу, проведенному 31 января 2023 года среди 600 волгоградцев, 67% горожан «скорее не поддерживают» переименование в Сталинград.

Среди причин такого отношения 21% респондентов назвали большие финансовые затраты, 12% «не видят в этом смысла», 11% полагают, что «не нужно жить прошлым», 7% негативно относятся к Сталину и 6% привыкли к нынешнему названию города. Поддержали переименование 26% волгоградцев, еще 7% затруднились ответить.

Волгоградский политолог Константин Глушенок считает, что, судя по тому, насколько активны как сторонники, так и противники переименования, процесс однозначно дойдет до референдума. Однако результат волеизъявления непредсказуем и будет зависеть от того, как стороны будут вести агитацию, предполагает эксперт. Власти же, по его оценкам, в целом сохраняют нейтралитет. «Конечно, власти региона не могут не участвовать в процессе, но этот тот уникальный случай, когда они не влияют на него напрямую»,— полагает господин Глушенок.

Сергей Петунин, Саратов

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