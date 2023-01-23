Коммунисты просят вернуть имя Сталина на карту

Нижегородские коммунисты вышли сегодня на митинг, требуя от администрации города принять решение о переименовании улицы или сквера в честь победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2023 года будет отмечаться 80 лет со дня ее окончания. Ранее в Нижнем Новгороде предлагали переименовать Ошарскую площадь в Сталинградскую, но предложение КПРФ вызвало неприятие местных жителей. На митинге представители партии уже не говорили о конкретных адресах, но настаивали: топоним в честь победы в Сталинградской битве должен появиться на карте города как можно скорее. В местной администрации сообщили, что комитет по увековечению памяти пока работает только с обращением КПРФ по поводу Ошарской площади, новых предложений в мэрию не поступало.
Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда, организованный КПРФ, 23 января
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Нижнем Новгороде состоялся согласованный митинг регионального отделения КПРФ, собравший под красными знаменами и портретами Иосифа Сталина более 200 человек. Участники потребовали от администрации города ускорить работу по присвоению названия «Сталинградская» одной из улиц, набережной, площади, скверу или станции метро.
К памятнику морякам Волжской военной флотилии был прикреплен плакат о том, что у Горького (советское название Нижнего Новгорода) и Сталинграда «одна судьба, одна река, одна победа».
Некоторые из нижегородцев пришли на митинг с фотографиями своих родственников, воевавших и погибших под Сталинградом. Выступавшие ораторы говорили о том, что разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом стал событием, которое коренным образом изменило ход Второй мировой войны, и примером боевого и трудового подвига советского народа. Руководитель горсовета ветеранов войны и труда Николай Колесов от имени двух проживающих в городе участников Сталинградской битвы — 99-летнего Ивана Кузнецова и 95-летней Александры Нестеренко — заявил о поддержке инициативы КПРФ.
В конце митинга его участники приняли резолюцию, настаивая на скорейшем принятии окончательного решения о названии одного из городских объектов в честь Сталинградской битвы. Резолюция будет направлена в мэрию и городскую думу. По словам первого секретаря нижегородского отделения КПРФ Владислава Егорова, обком также собирает подписи в поддержку этой инициативы, количество голосов за нее «уже измеряется тысячами». В случае, если администрация не отреагирует на обращение КПРФ, в обкоме пообещали продолжить сбор подписей «до победного конца».
В конце ноября 2022 года коммунисты уже направили мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву обращение, попросив увековечить на карте города победу Советской армии в Сталинградской битве — 2 февраля ей исполнится 80 лет. Партийцы предложили переименовать Ошарскую площадь перед зданием областного военкомата или участок Черниговской улицы в районе метромоста. Однако возражающие этой идее граждане объединились в группу «За сохранение исторической памяти, культурного и духовного наследия» и начали критиковать предложение КПРФ. Они написали Юрию Шалабаеву и спикеру гордумы Олегу Лавричеву письма о том, что Ошарская площадь уже имеет свое историческое название и переименовывать ее не нужно. В качестве альтернативы нижегородцы предложили назвать Сталинградским сквер с мемориалом на перекрестке улиц Нартова и Бекетова.
В декабре 2022 года инициативу коммунистов начал обсуждать комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Пока он не принял никакого решения.
Чтобы поторопить чиновников, отделение КПРФ и организовало митинг, рассчитывая до памятной даты решить этот вопрос. На акции коммунисты уже не предлагали конкретных площадей или улиц для переименования. «Для нас важно, чтобы принципиальное решение о наименовании объекта городской среды в память о победе под Сталинградом было принято к этой дате»,— пояснил Владислав Егоров. В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что комитет по увековечению памяти все еще рассматривает обращение обкома КПРФ о переименовании Ошарской площади в Сталинградскую.
Участники митинга в Нижнем Новгороде также поддержали идею компартии о возвращении городу-герою Волгограду названия Сталинград. Соответствующую резолюцию решили направить в администрацию президента. Ранее в Волгоградской области начал работу общественный совет по изучению мнения ее жителей о переименовании областного центра в Сталинград. Аналогичное исследование прошло и в Нижнем Новгороде: «НИИ проблем социального управления» провело опрос горожан, выясняя их отношение к инициативе КПРФ. По данным социологов, более 75% из опрошенных нижегородцев поддержали эту идею, 11% выступили против, еще 14% респондентов не смогли определиться.
Татарским представителям «Коммунистов России» двух Ильичей мало
Татарстанское отделение «Коммунистов России» обратилось к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой предотвратить снос памятника Ленину возле пристани в Чистополе. Об этом «Ъ» сообщил первый секретарь региональных партийцев Альфред Валиев.
О сносе памятника он узнал из социальных сетей, где было размещено сообщение о подготовке к реконструкции причала. Власти Чистопольского района уведомили, что состояние памятника «не позволяет осуществить его перенос», в связи с чем «принято решение о его сносе» — это согласовано с республиканским комитетом КПРФ. Также чиновники сообщили, что «указанный памятник не включен в перечень охраняемых».
«В адрес нашей партийной организации поступают обращения граждан, считающих это решение неприемлемым, более того, граждане указывают, что именно со сноса памятников В. И. Ленину началась фашизация Украины»,— говорится в заявлении «Коммунистов России» в прокуратуру. Партийцы просят надзорный орган «дать официальную правовую оценку действиям чиновников» района, поскольку «никто не вправе» сносить памятник Ленину «по своему желанию, ради коммерческой или иной выгоды». Они считают, что решение о сносе «является провокационным и направленным на дестабилизацию гражданского мира в период проведения СВО».
«Решение о сносе памятника В. И. Ленину принято в связи со строительством пристани в г. Чистополе, т. к. его состояние не позволяет его переносить в другое место. Вопрос обсуждался с общественностью, прежде всего с местным отделением КПРФ, наиболее представленной в городе коммунистической организацией»,— сказали «Ъ» в администрации Чистопольского района. Там отметили, что в городе имеется еще два памятника Ленину: «Один памятник еще с советских времен стоит на центральной площади города, второй памятник — в парке возле здания культурно-досугового центра "Восток"». «Члены КПРФ проводят свои мероприятия у этих памятников. За последние несколько лет представителями партии "Коммунисты России" общественных мероприятий не проводилось, посещение памятников В. И. Ленину не афишировалось»,— сказали в администрации района.