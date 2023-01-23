Коммунисты просят вернуть имя Сталина на карту

Нижегородские коммунисты вышли сегодня на митинг, требуя от администрации города принять решение о переименовании улицы или сквера в честь победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2023 года будет отмечаться 80 лет со дня ее окончания. Ранее в Нижнем Новгороде предлагали переименовать Ошарскую площадь в Сталинградскую, но предложение КПРФ вызвало неприятие местных жителей. На митинге представители партии уже не говорили о конкретных адресах, но настаивали: топоним в честь победы в Сталинградской битве должен появиться на карте города как можно скорее. В местной администрации сообщили, что комитет по увековечению памяти пока работает только с обращением КПРФ по поводу Ошарской площади, новых предложений в мэрию не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда, организованный КПРФ, 23 января

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда, организованный КПРФ, 23 января

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде состоялся согласованный митинг регионального отделения КПРФ, собравший под красными знаменами и портретами Иосифа Сталина более 200 человек. Участники потребовали от администрации города ускорить работу по присвоению названия «Сталинградская» одной из улиц, набережной, площади, скверу или станции метро.

К памятнику морякам Волжской военной флотилии был прикреплен плакат о том, что у Горького (советское название Нижнего Новгорода) и Сталинграда «одна судьба, одна река, одна победа».

Некоторые из нижегородцев пришли на митинг с фотографиями своих родственников, воевавших и погибших под Сталинградом. Выступавшие ораторы говорили о том, что разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом стал событием, которое коренным образом изменило ход Второй мировой войны, и примером боевого и трудового подвига советского народа. Руководитель горсовета ветеранов войны и труда Николай Колесов от имени двух проживающих в городе участников Сталинградской битвы — 99-летнего Ивана Кузнецова и 95-летней Александры Нестеренко — заявил о поддержке инициативы КПРФ.

В конце митинга его участники приняли резолюцию, настаивая на скорейшем принятии окончательного решения о названии одного из городских объектов в честь Сталинградской битвы. Резолюция будет направлена в мэрию и городскую думу. По словам первого секретаря нижегородского отделения КПРФ Владислава Егорова, обком также собирает подписи в поддержку этой инициативы, количество голосов за нее «уже измеряется тысячами». В случае, если администрация не отреагирует на обращение КПРФ, в обкоме пообещали продолжить сбор подписей «до победного конца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сбор подписей за присвоение одной из площадей в Нижнем Новгороде имени Сталинграда Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Митингующие у памятника «Три матроса» в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Мужчина в форме царского городового на митинге в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 5 Сбор подписей за присвоение одной из площадей в Нижнем Новгороде имени Сталинграда Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Митингующие у памятника «Три матроса» в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Митинг в Нижнем Новгороде за присвоение одной из городских площадей имени Сталинграда Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Мужчина в форме царского городового на митинге в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В конце ноября 2022 года коммунисты уже направили мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву обращение, попросив увековечить на карте города победу Советской армии в Сталинградской битве — 2 февраля ей исполнится 80 лет. Партийцы предложили переименовать Ошарскую площадь перед зданием областного военкомата или участок Черниговской улицы в районе метромоста. Однако возражающие этой идее граждане объединились в группу «За сохранение исторической памяти, культурного и духовного наследия» и начали критиковать предложение КПРФ. Они написали Юрию Шалабаеву и спикеру гордумы Олегу Лавричеву письма о том, что Ошарская площадь уже имеет свое историческое название и переименовывать ее не нужно. В качестве альтернативы нижегородцы предложили назвать Сталинградским сквер с мемориалом на перекрестке улиц Нартова и Бекетова.

В декабре 2022 года инициативу коммунистов начал обсуждать комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Пока он не принял никакого решения.

Чтобы поторопить чиновников, отделение КПРФ и организовало митинг, рассчитывая до памятной даты решить этот вопрос. На акции коммунисты уже не предлагали конкретных площадей или улиц для переименования. «Для нас важно, чтобы принципиальное решение о наименовании объекта городской среды в память о победе под Сталинградом было принято к этой дате»,— пояснил Владислав Егоров. В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что комитет по увековечению памяти все еще рассматривает обращение обкома КПРФ о переименовании Ошарской площади в Сталинградскую.

Участники митинга в Нижнем Новгороде также поддержали идею компартии о возвращении городу-герою Волгограду названия Сталинград. Соответствующую резолюцию решили направить в администрацию президента. Ранее в Волгоградской области начал работу общественный совет по изучению мнения ее жителей о переименовании областного центра в Сталинград. Аналогичное исследование прошло и в Нижнем Новгороде: «НИИ проблем социального управления» провело опрос горожан, выясняя их отношение к инициативе КПРФ. По данным социологов, более 75% из опрошенных нижегородцев поддержали эту идею, 11% выступили против, еще 14% респондентов не смогли определиться.

Андрей Репин, Нижний Новгород