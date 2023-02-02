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Коммерсантъ FM
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Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждается переименование Волгограда в Сталинград.

«Смотрите, каких-либо обсуждений в АП не ведется. Из новенького — опубликованный опрос ВЦИОМа, который говорит, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла, уточнив, что оговорился с названием города.

В 2013 году Волгоградская гордума приняла решение о возращении городу названия Сталинград в девять дней в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

В декабре 2022 года в области началось обсуждение вопроса о постоянном переименовании Волгограда в Сталинград, также начал работу общественный совет по изучению общественного мнения. 1 февраля ВЦИОМ сообщил, что переименование города не поддерживает 67% жителей.

31 января указатели на въездах в город поменяли с «Волгограда» на «Сталинград» в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Мероприятия в честь этого посетит президент России Владимир Путин.

Олеся Павленко

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