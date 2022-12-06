Волгоград снова задумался о Сталинграде

В Волгоградской области начал работу общественный совет по изучению мнения ее жителей о переименовании регионального центра в Сталинград. На первом заседании совета 5 декабря губернатор Андрей Бочаров назвал прежнее имя города «символом мужества и героизма» народа, но подчеркнул, что решение о переименовании должно приниматься «только на основании позиции жителей». Эксперт считает, что в случае реального опроса жители выскажутся против.

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Открывая первое заседание общественного совета, губернатор Андрей Бочаров заявил, что обсуждение начато в соответствии с решением пленума областного совета ветеранов. 19 ноября, в день 80-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, фронтовики высказались за «возвращение городу Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда — символа мужества и героизма многонационального народа нашей Родины в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне».

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в общественный совет вошли представители партий, общественных объединений, профессиональных союзов и сообществ, предприятий и организаций, учебных заведений и эксперты.

«Задача общественного совета непростая и очень ответственная,— отметил господин Бочаров.— Необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения жителей Волгоградской области, города-героя по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград. И представить полученные в ходе исследования результаты широкой общественности. Мы рассчитываем на очень ответственное отношение и качественную работу членов общественного совета. На основе результатов именно вашей работы жителями Волгограда, Волгоградской области будут приниматься решения, имеющие по-настоящему историческое значение». При этом решение о переименовании «должно приниматься только на основании позиции жителей», подчеркнул губернатор. Он также добавил, что «максимально объективный результат» даст выявление общественного мнения с использованием процедуры референдума.

Напомним, что в июле 2022 года Андрей Бочаров подписал поправки к закону «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», касающиеся вопросов наименования и переименования населенных пунктов. В предыдущей редакции закона говорилось, что Волгоградская облдума рассматривает предложения по переименованию и выявляет мнение населения «путем опроса граждан».

В новой редакции пункта об опросе уже нет: там лишь сказано, что для выявления мнения населения облдума в течение пяти дней со дня принятия к рассмотрению предложения о переименовании направляет эти документы в представительный орган соответствующего муниципального образования.

И тот в течение 45 дней должен принять решение о выражении согласия или несогласия с переименованием.

Эти поправки вызвали широкий общественный резонанс: многие пользователи соцсетей посчитали их первым шагом к переименованию Волгограда в Сталинград. Однако губернатор Бочаров тогда выступил против переименования территорий и населенных пунктов без учета мнения жителей.

Вопрос о переименовании Волгограда только в последние десять лет поднимался как минимум дважды. В 2013 году лидер фракции КПРФ в облдуме Николай Паршин настаивал, что возвращение городу имени Сталинград «правильно с юридической и исторической точки зрения». Коммунисты даже планировали обратиться в Верховный суд с иском о признании незаконным постановления президиума Верховного совета РСФСР 1961 года о переименовании Сталинграда в Волгоград, но он так и не был подан. А в 2021 году о переименовании заговорил сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин: на пресс-конференции в Волгограде он назвал возвращение городу прежнего имени «заявкой на сверхпрорыв, на строительство нового социализма, на доминирование на территории Евразии».

Политолог Александр Сайгин считает, что в нынешней общественно-политической ситуации переименование Волгограда маловероятно, так как в случае реального опроса большинство жителей, по его мнению, выскажется против. При этом исследований, которые могли бы объективно отразить отношение граждан к изменению названия Волгограда, пока нет, признает эксперт. Хотя сам он считает, что инициатива по возвращению имени Сталинград «подорвет рейтинг и губернатора, и федеральной власти».

Сергей Петунин, Саратов