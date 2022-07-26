Болельщики переходят на удаленку

Одним из самых заметных событий, связанных с двумя стартовыми турами чемпионата России по футболу, стало резкое падение его посещаемости. По сравнению аналогичным отрезком лета 2019 года, на котором еще не действовали недавно снятые коронавирусные ограничения, она снизилась примерно вдвое. Кризис, очевидно, в огромной степени вызван внедрением Fan ID, системы регистрации и идентификации болельщиков, которое сопровождается бойкотом матчей со стороны фанатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя заполняемость трибун после первых двух туров чемпионата России по футболу не дотягивает даже до 40%

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Средняя заполняемость трибун после первых двух туров чемпионата России по футболу не дотягивает даже до 40%

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Возможно, главная цифра, относящая к чемпионату России по футболу после его второго тура, состоявшегося в минувший уикенд,— это 167 203. Столько человек в общей сложности посетили 16 уже сыгранных в его рамках матчей на аренах с суммарной вместимостью около 427 тыс. зрителей. Таким образом, средняя посещаемость игр первенства составляет сейчас 10 450 болельщиков, а средняя заполняемость трибун не дотягивает даже до 40% (см. справку).

Эти данные чрезвычайно примечательны из-за контекста. Дело в том, что в какой-то момент именно посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) превратилась чуть ли не в один из основных предметов ее гордости. Чемпионат мира 2018 года, который впервые приняла Россия и на котором ее сборная сенсационно добралась до четвертьфинала, явно придал ей импульс. В том сезоне, что последовал за ним, посещаемость скакнула вверх сразу на 3 тыс., почти до 17 тыс. человек в среднем на матче. И это была уже аудитория, смотревшаяся нестыдно даже на фоне чемпионатов «большой европейской пятерки» — английского, испанского, немецкого, итальянского и французского, хотя раньше отечественный находился далеко позади них.

Версия насчет того, что востребованность чемпионата России, пусть не такими бурными темпами, продолжит расти, сохраняла актуальность и в следующем сезоне. Средняя посещаемость 22 его первых туров зашкалила за 17 тыс. человек. Однако из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей введение разной степени жесткости ограничений, в том числе по присутствию зрителей на играх, снятых лишь недавно, проверить версию в следующие несколько месяцев возможности не было. Зато в данный момент, кажется, убедительно доказана версия, согласно которой в 2022 году приятный для руководителей российского футбола тренд прервется.

Два тура текущего чемпионата России корректнее всего сравнивать с аналогичным отрезком в первенстве трехлетней давности, когда ни о каких ограничениях еще никто не думал.

То первенство стартовало примерно в те же сроки — в середине июля. И средняя посещаемость его двух первых туров равнялась практически 21 тыс. зрителей, то есть была ровно вдвое выше.

При этом не существует никаких объективных и случайных обстоятельств в виде, например, особенностей календаря, которые бы позволили как-то оправдать такое падение. В двух турах нынешнего чемпионата и в самом деле был, пожалуй, всего один безусловно топовый, ажиотажный матч с участием грандов, рассчитывающих на борьбу за медали,— это субботняя встреча «Краснодара» со «Спартаком». Но в июле 2019 года их на этом же отрезке, так вышло, не было вовсе.

Наоборот, была причина думать, что востребованность РПЛ повысится. По идее, такое повышение вполне могло стать обратной стороной наложенных на российский футбол и в целом на страну, которую он представляет, жестких «изоляционных» санкций на фоне военной спецоперации на Украине. В конце концов из-за них на рынке зрелищ «удельный вес» РПЛ должен был повыситься.

Но никакого повышения, если судить именно по посещаемости, не произошло.

Картина скорее угнетающая, нежели просто разочаровывающая. Из 16 встреч достойную — на уровне предпандемийных показателей — аудиторию собрали лишь пять.

Рекорд, разумеется, у матча «Краснодара» и «Спартака» — 28,7 тыс. зрителей. 26,7 тыс. посетили во втором туре встречу победителя четырех предыдущих первенств «Зенита» с «Крыльями Советов». В первом туре за тот же «Краснодар» в матче с «Факелом» болели более 16 тыс. человек, а за «Динамо» в матче с «Ростовом» — более 15 тыс. Наконец, понаблюдать за игрой динамовцев с возродившимся «Торпедо» во втором туре пришли без малого 14 тыс. зрителей.

Встреч с трибунами полупустыми или похожими на просто пустые было ничуть не меньше. Скажем, совокупная аудитория двух домашних матчей «Химок» — против «Зенита» и «Пари Нижнего Новгорода» — едва перевалила за 5,5 тыс., а совокупная аудитория двух домашних матчей амбициозного и интригующего потенциалом «Локомотива» — с «Пари НН» и «Ростовом» — не дотянула и до 17 тыс.

Объяснение казуса лежит под рукой. С 1 июля в России вступил в силу принятый в конце прошлого года закон, согласно которому допуск лиц на спортивные соревнования осуществляется только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков,— закон о Fan ID. Для его приобретения необходимо пройти регистрацию на «Госуслугах». Площадкой-полигоном для внедрения системы стал футбольный чемпионат. Еще весной против него громко протестовали фанаты разных клубов, включая тех, что относятся к «верхнему эшелону» РПЛ, угрожая бойкотом ее матчей и приводя угрозы в исполнение.

Летом настроения в фанатской среде, как выяснилось, нисколько не изменились. Решение бойкотировать матчи чемпионата России подтвердили объединения болельщиков ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Торпедо», «Ростова», некоторых других команд. И пока готовность смягчить позицию они не выражали. Напротив, судя по статистике, она стала еще жестче.

Ведь, допустим, средняя посещаемость двух заключительных, майских туров прошлого чемпионата была в полтора раза выше средней посещаемости двух туров этого чемпионата.

Одновременно дали понять, что негативно относятся к Fan ID по соображениям чисто прагматического характера и многие клубы. А российский флагман «Зенит» даже обратился в июне в Минцифры, Минспорт, Российский футбольный союз и РПЛ с письмом, в котором высказывал опасения относительно внедрения Fan ID. В письме, в частности, отмечалось, что его введение может негативно повлиять на «спонтанное посещение матчей», поскольку для получения пропуска требуется прохождение длительной процедуры (в клубе оценивали количество спонтанных болельщиков от 5 тыс. до 7 тыс. за матч). Это, как следствие, грозит финансовыми потерями — в диапазоне от 1 млрд до 1,5 млрд руб. за сезон. В клубе также высказывали сомнение в способности МФЦ города выдать в сжатые сроки более 300 тыс. Fan ID (именно столько болельщиков в клубе отнесли к категории активных).

В этом смысле два прошедших тура чемпионата России, кстати, еще не смотрятся показательными. Дело в том, что правительство РФ посчитало, что повсеместное использование Fan ID станет возможно лишь во второй половине сезона. В первой в обязательном порядке карту болельщика планируется применять на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. Все города принимали игры чемпионата мира 2018 года, а его удачный опыт и лежал в основе закона о Fan ID, который, как сообщило на минувшей неделе Минцифры, или получили, или в ближайшее время, уже пройдя предварительную проверку на «Госуслугах», получат 100 тыс. человек.

Так вот, в двух стартовых турах чемпионата на этих пяти аренах не состоялось ни одного матча. Зато в третьем туре будут задействованы все без исключения. И матчи «Урал»—«Краснодар», «Сочи»—Ахмат», «Пари НН»—ЦСКА, «Крылья Советов»—«Топредо» и «Ростов»—«Химки», кажется, могут послужить очередным поводом для рассуждений о тенденциях посещаемости российского футбола.

Впрочем, как сказал “Ъ” известный футбольный менеджер, в любом случае на прочности финансового положения клубов творящееся с ней вряд ли принципиально скажется, так как доходы matchday «никогда какого-либо существенного влияния на формирование бюджетов не оказывали».

По его словам, «пока РПЛ делала вид, что пытается строить эффективную коммерческую модель, клубы, не надеясь на то, что она действительно будет создана, подстегивали друг друга, допустим, тем, что объявляли об увеличении количества проданных абонементов — «это была такая игра без особого смысла». При этом, как заметил собеседник “Ъ”, в падении посещаемости будет несомненный плюс для футбольных чиновников: оно, не исключено, превратится в «еще один повод для оправдания вечной финансовой неустойчивости российских клубов, хотя в реальности ее причины кроются в отсутствии внятной и современной концепции коммерческого развития».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков

Средняя посещаемость матчей РПЛ Первые два тура сезона-2022/23 10 450 Последние два тура сезона-2021/22 15 200 Первые два тура сезона-2019/20 20 960 Первые два тура сезона-2018/19 20 570 Первые два тура сезона-2017/18 13 620