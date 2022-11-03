На трибунах становится жиже

Одним из самых заметных итогов первого круга чемпионата России по футболу стало, по сути, катастрофическое снижение средней посещаемости его матчей. По сравнению с аналогичным отрезком в 2019 году, предшествовавшим введению антикоронавирусных ограничений, она упала почти вдвое, притом что международная изоляция отечественного футбола должна была, наоборот, повысить ценность внутреннего первенства, а развитие событий в нем пока выглядит чрезвычайно интригующим и привлекательным для болельщиков. Кризис, по крайней мере отчасти, вызван внедрением системы Fan ID, спровоцировавшим бойкоты игр со стороны фанатов многих клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя посещаемость первого круга текущего чемпионата — 10,8 тыс. человек. Это примерно на 7,5 тыс. (или на 41,3%) меньше, чем в первом круге допандемийного чемпионата трехлетней давности

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Средняя посещаемость первого круга текущего чемпионата — 10,8 тыс. человек. Это примерно на 7,5 тыс. (или на 41,3%) меньше, чем в первом круге допандемийного чемпионата трехлетней давности

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В минувшие выходные завершился первый круг футбольного чемпионата России, и некоторые наблюдения и цифры, с ним связанные, по идее, должны служить безусловным предметом гордости для Российской премьер-лиги (РПЛ). Это, например, результативность турнира. Она не просто высокая, а удивительно высокая — 3,14 гола за игру, на полмяча с лишним больше, чем было по итогам предыдущего первенства. В этом смысле РПЛ уже фактически догнала «большую европейскую пятерку», в которой всегда забивали чаще.

Высок и градус интриги. С лидером, правда, все ясно: за полтора десятка туров «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя, «Спартака», на семь очков, и трудно представить, что петербуржцы могут упустить пятое подряд золото. Но вот позади них интригующих моментов множество. Неплохой обещает быть борьба за медали чемпионата: между «Спартаком» и замыкающим верхнюю восьмерку «Оренбургом» дистанция всего десять очков. Жарко и в подвальной части таблицы. Даже находящееся на последнем месте с шестью очками «Торпедо» с середины осени отнюдь не выглядит безнадежным аутсайдером, обреченным на вылет. А в опасной зоне, в которой пара лишних осечек может оказаться роковой, находится еще дюжина клубов, включая «Локомотив».

Но со всеми этими данными резко контрастирует еще одна цифра — это средняя посещаемость матчей чемпионата.

Средняя посещаемость матчей РПЛ первого круга Сезон Посещаемость (чел.) Динамика (%) 2017/18 13 325 — 2018/19 17 507 +23,9 2019/20 18 338 +4,5 2022/23 10 772 –41,3

На излете прошлого десятилетия РПЛ могла «продавать» ее как несомненный признак, свидетельствующий о росте востребованности отечественного футбола. Чемпионат мира 2018 года, который впервые приняла Россия и на котором ее сборная сенсационно добралась до четвертьфинала, явно придал ей импульс. В том сезоне, что последовал за ним, посещаемость скакнула вверх сразу на 3 тыс., почти до 17 тыс. человек в среднем на матче. И это была уже аудитория, смотревшаяся нестыдно даже на фоне чемпионатов «большой пятерки», хотя раньше российский находился далеко позади них. Версия насчет того, что живая аудитория чемпионата России, пусть не такими бурными темпами, продолжит расти, сохраняла актуальность и в следующем сезоне. Средняя посещаемость его первого круга зашкалила за 18 тыс. человек. Однако из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей введение разной степени жесткости ограничений, в том числе по присутствию зрителей на играх, снятых лишь недавно, проверить гипотезу в следующие несколько месяцев возможности не было. Зато в данный момент, кажется, можно смело утверждать, что приятный для руководителей российского футбола тренд в 2022 году прервался.

Средняя домашняя посещаемость клубов РПЛ по итогам первого круга Место Клуб 2019/20 2022/23 Динамика (%) 1 «Зенит» 48 798 33 953 –30,4 2 «Краснодар» 29 503 24 336 –17,5 3 «Факел» — 16 991 — 4 «Динамо» 13 965 16 535 +15,5 5 «Спартак» 30 408 12 584 –58,6 6 ЦСКА 19 855 12 157 –38,8 7 «Пари Нижний Новгород» — 8 372 —* 8 «Локомотив» 15 732 8 295 –47,3 9 «Ахмат» 14 230 8 126 –42,3 10 «Ростов» 29 512 6 628 –77,5* 11 «Крылья Советов» 20 509 5 931 –71,1* 12 «Оренбург» 4730 5 185 +8,8 13 «Урал» 16 529 4 343 –73,7* 14 «Торпедо» — 3 894 — 15 «Сочи» 13 548 3 217 –76,3* 16 «Химки» — 2 424 — *Команды, которые дома играют на стадионах с введенной системой Fan ID.

Средняя посещаемость первого круга текущего чемпионата — 10,8 тыс. человек. Это примерно на 7,5 тыс. (или на 41,3%) меньше, чем в первом круге допандемийного чемпионата трехлетней давности (см. справку). Катастрофический характер падения подчеркивают некоторые детали. Съежилась аудитория на трибунах стадионов практически всех клубов из тех, что выступали в РПЛ в 2019 году и продолжают выступать сейчас. Счастливым исключением тут является «Динамо». А если говорить о заполняемости домашней арены, то достойной, без всяких оговорок, она представляется разве что у новичка РПЛ «Факела» — 85,6%. Впрочем, во многом это достигается благодаря исключительной дешевизне абонементов на матчи воронежского клуба.

Заполняемость домашних арен клубов РПЛ в первом круге Клуб Средняя посещаемость Вместимость арены Заполняемость 1 «Зенит» 33 953 63 145 53,8% 2 «Краснодар» 24 336 33 000 73,4% 3 «Факел» 16 991 19 845 85,6% 4 «Динамо» 16 535 25 716 64,2% 5 «Спартак» 12 584 45 496 27,7% 6 ЦСКА 12 157 30 114 40,4% 7 «Пари Нижний Новгород» 8 372 44 242 18,9%* 8 «Локомотив» 8 295 27 084 30,6% 9 «Ахмат» 8 126 30 597 26,6% 10 «Ростов» 6 628 45 415 14,6%* 11 «Крылья Советов» 5 931 42 347 14,0%* 12 «Оренбург» 5 185 7520 68,9% 13 «Урал» 4 343 35 000 12,4%* 14 «Торпедо» 3 894 41 490** 9,4% 15 «Сочи» 3 217 45 994 7,0%* 16 «Химки» 2 424 14 950 16,2% *Команды, которые дома играют на стадионах с введенной системой Fan ID. **Средняя вместимость стадионов на семи домашних матчах «Торпедо»: «Арены Химки» — на четырех матчах и БСА «Лужники» — на трех матчах.

Причем катастрофа случилась вопреки, что ли, контексту, который вроде бы намекал на обратную тенденцию. Речь не только о скакнувшей вверх результативности чемпионата и обилии любопытных событий в нем, но и о международной изоляции российского футбола после введения санкций, из-за которых представляющие его клубы и сборные оказались отстранены от всех топовых состязаний. По идее, они должны были поднять ценность для публики, «удельный вес» на рынке зрелищ главного из внутренних турниров.

Одно из объяснений парадокса лежит на поверхности. С 1 июля в России вступил в силу принятый в конце прошлого года закон, согласно которому допуск лиц на спортивные соревнования осуществляется только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков,— закон о Fan ID. Для его приобретения необходимо пройти регистрацию на «Госуслугах». Полигоном для внедрения системы стал футбольный чемпионат. Еще весной против него громко протестовали фанаты разных клубов, включая тех, что относятся к «верхнему эшелону» РПЛ, угрожая бойкотом ее матчей и приводя угрозы в исполнение. В сезоне нынешнем настроения в фанатской среде нисколько не изменились. Матчи чемпионата России бойкотируют объединения болельщиков ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Торпедо», «Ростова», некоторых других команд.

При этом в первом круге система идентификации применялась лишь на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Все города принимали игры чемпионата мира 2018 года, а его удачный опыт и лежал в основе закона о Fan ID. Чтобы понять, как необходимость его получения повлияла на заинтересованность людей в посещении матчей чемпионата страны, достаточно изучить опыт двух клубов — «Ростова», который классно провел первый круг, занимает в данный момент четвертое место и очень похож на реального охотника за медалями, а также «Сочи», в прошлом первенстве совершившего прорыв и добывшего серебро. По сравнению с осенью 2019 года средняя посещаемость их встреч упала более чем на 75%. Так что, вполне вероятно, пугающие цифры этой осени будущей весной, когда Fan ID придет в другие города, в том числе Москву, будут казаться еще вполне терпимыми.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков