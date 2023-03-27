УрФУ выдвинул Анну Гурарий на выборы в думу Екатеринбурга

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета(УрФУ) Анна Гурарий примет участие в выборах в городскую думу Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе вуза, с таким предложением выступил большой ученый совет университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий

Фото: Пресс-служба УрФУ Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий

Фото: Пресс-служба УрФУ

«Я благодарю Эльвиру Эвальдовну (Сыманюк. — «Ъ-Урал»), Виктора Анатольевича (Кокшарова, ректора УрФУ. — «Ъ-Урал»), ученый совет университета за предложение принять участие в выборах депутатов думы Екатеринбурга»,— заявила после заседания госпожа Гурарий. По ее словам, сотрудники и студенты вуза (более 50 тыс. человек) в большинстве проживают в Екатеринбурге, поэтому УрФУ прямо заинтересован в формировании городской среды и повышении качества жизни горожан.

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров отметил, что системное участие представителя вуза в работе гордумы нового созыва необходимо. «Безусловно, представитель УрФУ должен выделяться в ряду своих коллег по гордуме — молодостью, активностью, доброжелательностью и открытостью, пониманием протекающих в обществе процессов, сочетанием преподавательских и исследовательских качеств с компетенциями ответственного руководителя, уже имеющего за плечами успешный опыт проектной деятельности», — подчеркнул Бугров.

Анна Гурарий — кандидат социологических наук, доцент кафедр прикладной социологии и социальной работы, директор департамента политологии и социологии УГИ УрФУ. Входит в попечительский совет АНО «Семья детям». Замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием, воспитывает двоих детей.

Напомним, выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут в сентябре по новой схеме. Число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10, а по одномандатным округам — вырастет с 18 до 25. Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов уже подали заявления на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв. «Яблоко» планирует выдвинуть в думу кандидатов от демократических партий по всем округам.

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