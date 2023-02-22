Екатеринбургу урезали списки

Законодательное собрание Свердловской области в среду, 22 февраля, одобрило в первом чтении законопроект, согласно которому выборы в городскую думу Екатеринбурга осенью пройдут по обновленной схеме: число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10, а по одномандатным округам — вырастет с 18 до 25. По мнению авторов инициативы, это позволит думе качественнее работать с избирателями, а населению — выбирать кандидатов, которым они доверяют. Оппозиция уверена, что поправки принимаются в интересах «Единой России» (ЕР) и могут привести к противостоянию областной и городской дум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Законопроект о новой схеме выборов думы Екатеринбурга внесла группа депутатов «Екатеринбург» во главе с вице-спикером Виктором Маслаковым (ЕР). Согласно поправкам, общее число депутатов гордумы сократится с 36 до 35 человек, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам. Сейчас используется равная пропорция: 18 депутатов избираются по округам и еще 18 — по партспискам.

Представлял законопроект на сессии первый вице-спикер заксобрания, замсекретаря регионального отделения ЕР Дмитрий Жуков. Он сообщил, что документ получил положительное заключение экспертного совета Уральского института регионального законодательства и областного правительства.

«Увеличение доли депутатов, избираемых по одномандатным округам, позволит приблизить депутатов к избирателям, а сохранение доли тех, кто избирается по спискам, обеспечит возможность представительства партий в крупных муниципалитетах»,— заверил господин Жуков.

По его мнению, десять мандатов — это оптимальная форма партийного представительства. «Прямые выборы — это самая демократичная форма избрания представителей в органы власти. И я не вижу никакой проблемы в том, что у нас люди будут персонально избирать депутатов, знать их в лицо, в своих округах взаимодействовать с ними. Не менее 25 одномандатных округов у нас будет, округа станут меньше, и у депутатов будет возможность еще качественнее работать в них»,— резюмировал единоросс.

Первый зампред заксобрания, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (ЕР) рассказал, что кроме сокращения числа «списочников» были и «более радикальные мнения» о полном переходе на систему одномандатных округов. «Но снова компромисс, чтобы было партийное влияние в думе. И люди, избранные по спискам, станут ядром этого влияния, сформируют партийную группу, привлекая в нее одномандатников»,— подчеркнул господин Чернецкий.

Председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин (ЕР) добавил, что избрание по одномандатному округу увеличивает ответственность депутата перед населением.

«Одномандатники всегда на прицеле. Избрался — отвечай. А что с партсписками? Потом писать в партию и говорить о том, что вот этот депутат не работает? Это не преимущество, а дополнительная ответственность, которая возлагается на каждого одномандатника»,— заверил господин Погудин.

Секретаря свердловского отделения КПРФ, вице-спикера заксобрания Александра Ивачева эти аргументы не убедили. Сокращение доли депутатов, избираемых по партспискам, приведет к искусственному большинству ЕР, заявил он: «"Единая Россия" понимает, что население Екатеринбурга и Свердловской области разочаровано в ней. И чтобы обеспечить себе большинство, они увеличивают долю депутатов, избираемых по одномандатным округам. Выборы по одномандатным округам — это соревнования прежде всего денежных мешков. И ЕР в этих соревнованиях объективно чаще выигрывает».

«Без финансовых средств никакие простые люди не пройдут по одномандатным округам,— продолжил тему Габбас Даутов (КПРФ).— Они проходят только от партии. Везде всегда будут работать деньги. Вот я прохожу без денег только благодаря партии. Вас (депутатов от ЕР.— “Ъ”) здесь большинство, вы можете диктовать сколько угодно условий, потому что вы наиболее обеспеченные люди». «С народом нужно работать. Когда ты идешь от КПРФ или от ЕР — найдутся деньги. У вас миллионеров навалом, как и у нас. На выборы идешь — деньги найдутся»,— парировал единоросс Владимир Радаев.

Коммунист Ивачев также выразил мнение, что изменение схемы выборов может привести к противостоянию областной и городской дум, что «в нынешней ситуации нежелательно». «Принятие закона потребует внесения изменений в устав города Екатеринбурга, для чего потребуется 24 голоса в городской думе. У ЕР есть 19 депутатов. Насколько я знаю, многие другие депутаты настроены голосовать против. Это вызовет большой скандал, потому что придется, в том числе при помощи прокуратуры, ломать гордуму, чтобы она эти изменения вносила»,— допустил господин Ивачев.

В итоге поправки в областной Избирательный кодекс поддержали 32 депутата, против выступили 7, еще по 3 воздержались и не голосовали. Выборы нового созыва городской думы Екатеринбурга запланированы на сентябрь.

Катерина Якушева, Екатеринбург