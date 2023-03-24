Игорь Володин и Виктор Тестов заявились на праймериз в гордуму Екатеринбурга

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов подали заявления на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв. Как уточнил «Ъ-Урал» Игорь Володин, он подал заявление сегодня от одномандатного округа № 18 и в «городской список», а Виктор Тестов — вчера. По данным ЕАН, он заявился от округа № 7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель городской думы Игорь Володин (слева) и щаместитель председателя думы Виктор Тестов (справа).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Председатель городской думы Игорь Володин (слева) и щаместитель председателя думы Виктор Тестов (справа).

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Предварительное голосование (праймериз) — специальная избирательная процедура, которую ЕР проводит перед каждыми выборами для первичного отбора кандидатов. Согласно уставу партии, проведение праймериз является обязательным. В этом году внутрипартийное голосование назначено на конец мая — с 22 по 28 число. Выборы нового созыва гордумы запланированы на сентябрь 2023 года.

Напомним, в этом году выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут по новой схеме. Принят законопроект, согласно которому число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10, а по одномандатным округам — вырастет с 18 до 25. Ранее эксперты АКАР Урал подсчитали стоимость избирательной кампании в думу Екатеринбурга.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина