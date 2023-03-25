«Яблоко» планирует выдвинуть в думу Екатеринбурга кандидатов от демократических партий по всем округам

Свердловское отделение партии «Яблоко» планирует выставить кандидатов на выборы депутатов Екатеринбургской городской думы по всем округам, заявил председатель реготделения Максим Петлин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменения, по которым в представительный орган будут избираться 25 депутатов по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. Ранее избирались 36 депутатов из пропорции 50% на 50%.

На предстоящих выборах «Яблоко» представят действующий депутат думы от партии Константин Киселев и председатель движения «Зеленый фронт» Сергей Лоскутов. Партия намерена образовать коалицию с партией «Парнас». «” Парнас” всегда идет с нами. В прошлый раз мы выдвигали кандидатов от них. Я уверен, что они будут с нами»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Петлин.

Напомним, на прошлых выборах в думу Екатеринбурга в 2018 году партия «Яблоко» набрала 5,44% голосов избирателей, уступив ЛДПР (13,77%), «Справедливой России» (20,66%), КПРФ (23,02%) и «Единой России» (31,57%). Тогда депутатом седьмого созыва Екатеринбургской городской думы от фракции стал один кандидат — Константин Киселев. Ранее на декабрьском собрании партии Максим Петлин заявил о намерении партии получить 2-3 мандата по итогу выборов в гордуме Екатеринбурга в 2023 году.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Василий Алексеев