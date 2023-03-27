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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк с 3 апреля изменит условия валютных переводов для частных клиентов

С 3 апреля переводы в долларах в другие банки смогут осуществлять только клиенты Райффайзенбанка с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Также будет повышена минимальная сумма переводов в другие банки в долларах и евро — до 20 тыс.

Банк уточнил, что переводы в других валютах останутся доступны всем клиентам. Минимальные суммы переводов также не меняются —10 тыс. для фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тыс. для юаней и 1 млн для иен. Комиссия по всем валютным переводам фиксированная — 300 долларов/евро или эквивалент для других валют.

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах»,— говорится в пресс-релизе банка, опубликованном в Telegram.

На прошлой неделе Reuters сообщил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. По данным источников агентства, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в стране. Raiffeisen Bank заявил, что изучает варианты будущего своей российской «дочки».

Подробности — в публикации «Ъ» «Райффайзенбанку указали на выход».

Лаура Кеффер

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