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Коммерсантъ FM
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Raiffeisen Bank изучает варианты будущего своей российской «дочки»

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что продолжает изучать различные варианты будущего своей российской «дочки» на фоне сообщений о требованиях Европейского центробанка (ЕЦБ) покинуть рынок РФ. Там уточнили, что этот процесс продолжается уже длительное время из-за «сложности ситуации» и ограничительных мер, введенных российскими властями. Сроки принятия окончательного решения о будущем своей российской «дочки» в RBI не уточнили.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«RBI изучает все стратегические варианты будущего "Райффайзенбанка Россия" вплоть до тщательно продуманного выхода из банка»,— сообщили «РИА Новости» в австрийской банковской группе.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что ЕЦБ потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России и немедленно покинуть российский рынок.

В феврале Минфин США начал расследование в отношении австрийской группы RBI в связи с ее российским бизнесом. По информации Der Standard, Raiffeisen Bank изучает возможность обмена с Сбербанком Райффайзенбанка (дочернее предприятие Raiffeisen Bank в России) на активы Sberbank Europe.

Александр Кислов

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