Сотрудники Лувра присоединились к забастовке с требованием отменить пенсионную реформу

Один из крупнейших в мире музеев Лувр закрыт с 9:00 по парижскому времени (10:00 мск) из-за забастовки сотрудников, требующих отменить пенсионную реформу. Закрытие Лувра подтвердила пресс-служба музея в Twittter.

«Из-за межпрофессиональной забастовки Лувр не смог открыться для посещения сегодня утром. Мы благодарим вас за понимание»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Несколько десятков человек также заблокировали вход в музей, перед ним растянули транспаранты с надписями: «Музеи выступают против пенсионной реформы» и «Работать меньше, чтобы жить дольше». Фотографии с акции были опубликованы ее участниками в соцсетях.

В конце января во Франции начались забастовки во многих секторах экономики. Профсоюзы требуют отменить принятие пенсионной реформы, согласно которой власти планируют поднять возраст выхода на пенсию до 64 лет. В стране также проходят массовые протесты против реформы. Десятая всеобщая акция протеста должна пройти 28 марта.

16 марта премьер Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Оппозиция попыталась вынести вотум недоверия правительству, однако он провалился. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что надеется запустить реформу до конца 2023 года.

О ситуации — в публикации «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Олеся Павленко