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Коммерсантъ FM
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Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова

Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова улучшается, и «ситуация начала выправляться», сообщил хореограф Илья Авербух. По его словам, несколько дней назад он получил от Костомарова голосовое сообщение.

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Илья Авербух

Илья Авербух

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Илья Авербух

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

«Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные. Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята"»,— рассказал господин Авербух на открытии четвертого сезона конкурса «Большая перемена» (цитата по ТАСС).

10 января Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. После этого у фигуриста развился сепсис. Спортсмен перенес два инсульта и несколько ампутаций. 17 марта «Матч ТВ» сообщил об улучшении в состоянии фигуриста. 24 марта источник «Московского комсомольца» заявил, что Костомарову ампутировали пальцы на левой руке.

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