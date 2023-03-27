Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова

Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова улучшается, и «ситуация начала выправляться», сообщил хореограф Илья Авербух. По его словам, несколько дней назад он получил от Костомарова голосовое сообщение.

«Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные. Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята"»,— рассказал господин Авербух на открытии четвертого сезона конкурса «Большая перемена» (цитата по ТАСС).

10 января Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. После этого у фигуриста развился сепсис. Спортсмен перенес два инсульта и несколько ампутаций. 17 марта «Матч ТВ» сообщил об улучшении в состоянии фигуриста. 24 марта источник «Московского комсомольца» заявил, что Костомарову ампутировали пальцы на левой руке.