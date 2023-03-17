«Матч ТВ»: в состоянии Костомарова наметились улучшения

Самочувствие олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова улучшается, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом лечения. В настоящее время спортсмен находится в сознании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Собеседник телеканала рассказал, что фигуристу уже удалили трахеостому, которая обеспечивала проходимость дыхательных путей. Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится, поэтому вопрос об ампутации руки отложили.

10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. По информации СМИ, из-за сепсиса на фоне коронавирусной инфекции врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы и кисти рук. По информации СМИ, спортсмен перенес два инсульта. 16 марта СМИ сообщали, что фигуриста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он начал самостоятельно разговаривать.

Милена Костерева