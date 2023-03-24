«МК»: фигуристу Костомарову ампутировали пальцы на левой руке

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник. До этого, по данным издания, врачи ампутировали спортсмену стопы, голени и кисть правой руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть. Почему это происходит? Любой медик ответит — не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород»,— сообщил собеседник «МК» в больнице, где лечится фигурист.

Он также добавил, что, если процесс пойдет дальше, спортсмена будут готовить к ампутации всей левой кисти. Согласно информации источника, это может случиться в любое время.

10 января Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. После этого у фигуриста развился сепсис. Спортсмен перенес два инсульта и несколько ампутаций. 17 марта «Матч ТВ» сообщил об улучшении в состоянии господина Костомарова, в тот день он, по данным телеканала, находился в сознании.