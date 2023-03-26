МВД объявило в розыск предполагаемого участника атаки на брянские села Капустина

МВД объявило в розыск Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), предполагаемого участника атаки на брянские села и организатора покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. В карточке МВД говорится, что Денис Капустин разыскивается по статье УК РФ. О какой статье идет речь, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

2 марта в два села в Брянской области — Сушаны и Любечане — вторглись две группы вооруженных людей с территории Украины. Ответственность за нападение взял на себя воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус». Денис Капустин — лидер организации. 5 марта в розыск был объявлен еще один предполагаемый участник атаки на брянские села — Илья Богданов.

Помимо этого ФСБ считает Дениса Капустина организатором покушения на Константина Малофеева, предотвращенного спецслужбой 6 марта. По версии ФСБ, убить господина Малофеева планировали, подорвав автомобиль с помощью взрывного устройства.

Денис Капустин был внесен в перечень террористов и экстремистов 15 марта. В настоящее время он находится на территории Украины.

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Лусине Баласян