Путин отрицает мнение о сильной зависимости России от Китая

Президент Владимир Путин в ходе интервью политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину не согласился с мнением, что Россия может оказаться под серьезным влиянием Китая. Глава государства обратил внимание, что европейская экономика находится в большей зависимости от КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают»,— сказал Владимир Путин. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам президента, «всегда, на протяжении десятилетий было много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот». «Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими отношениями и уровнем, которого достигли за последние годы»,— добавил Владимир Путин.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. По итогам встречи господа Си и Путин подписали заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. США выразили обеспокоенность поддержкой России Китаем.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Вот что Китай миротворящий делает».