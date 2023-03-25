Путин: в ходе переговоров Си Цзиньпин уделил много внимания мирному плану Китая по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе беседы с ним председатель КНР Си Цзиньпин много внимания уделил раскрытию позитивных начал китайского плана по мирному урегулированию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства в ходе интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля, также рассказал о том, как проходили переговоры в первый день визита господина Си. Он заявил, что попросил председателя «по дружбе» перейти в квартиру внутри Кремля, в которой президент в последнее время часто бывает.

«Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах»,— пояснил Владимир Путин.

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Михаил Подоляк, в частности, заявил, что «мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России».

С официальным визитом в Москву председатель КНР прибыл 20 марта. В первый день пребывания в России глава Китая провел неофициальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным — она продолжалась четыре с половиной часа. 21 марта в Большом Кремлевском дворце состоялись официальные переговоры глав двух государств в расширенном и усеченном составах. 22 марта господин Си покинул Москву.

Подробнее об итогах визита Си Цзиньпина в Россию — в колонке «Ъ FM» «Присутствие враждебного Запада незримо ощущалось».

Эрдни Кагалтынов