CNBC: американцы за неделю сняли с депозитов в банках почти $100 млрд

Американцы сняли с депозитов в банках $98,4 млрд с 8 по 15 марта, сообщает CNBC со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС). Основной объем снятых денег пришелся на небольшие банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терминал одного из банков

Фото: Daniel Tepper / Bloomberg / Getty Images Терминал одного из банков

Фото: Daniel Tepper / Bloomberg / Getty Images

На фоне новых данных ФРС вчера, 24 марта, прошло заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью. На закрытом заседании чиновники заявили, что банковская система «остается надежной и устойчивой».

С 11 марта был закрыт 16-й по величине банк в США, Silicon Valley Bank (SVB). На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов банка, или около $175 млрд. Акции SVB рухнули почти на 70%, а вкладчики попытались снять со счетов $40 млрд. 12 марта в США из-за системных рисков закрыли Signature Bank.

О последствиях читайте в публикации «Ъ FM» «Проблемы Silicon Valley Bank расширяют географию».

Мария Федотова