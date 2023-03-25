CNBC: американцы за неделю сняли с депозитов в банках почти $100 млрд

Американцы сняли с депозитов в банках $98,4 млрд с 8 по 15 марта, сообщает CNBC со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС). Основной объем снятых денег пришелся на небольшие банки.
Терминал одного из банков
Фото: Daniel Tepper / Bloomberg / Getty Images
На фоне новых данных ФРС вчера, 24 марта, прошло заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью. На закрытом заседании чиновники заявили, что банковская система «остается надежной и устойчивой».
С 11 марта был закрыт 16-й по величине банк в США, Silicon Valley Bank (SVB). На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов банка, или около $175 млрд. Акции SVB рухнули почти на 70%, а вкладчики попытались снять со счетов $40 млрд. 12 марта в США из-за системных рисков закрыли Signature Bank.
О последствиях читайте в публикации «Ъ FM» «Проблемы Silicon Valley Bank расширяют географию».