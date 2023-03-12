Проблемы Silicon Valley Bank расширяют географию

Банкротство банка Silicon Valley грозит проблемами не только американским, но и европейским вкладчикам. Как пишет The Times, британское подразделение банка обслуживает несколько тысяч бизнес-клиентов. Его крах грозит отбросить технологическую отрасль страны на десятилетия назад, заявили в письме Минфину королевства предприниматели. Документ подписали около 200 инвесторов и компаний, где работают более 10 тыс. человек. Между тем в Швеции в сложной ситуации оказался один из местных пенсионных фондов. Компания Alecta была четвертым по величине акционером Silicon Valley и имела долю около $600 млн, пишут СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Frandino/File Photo, Reuters Фото: Nathan Frandino/File Photo, Reuters

Silicon Valley Bank закрыт финансовым регулятором Калифорнии с 11 марта. Его акции рухнули почти на 70%, а вкладчики пытались снять со счетов $40 млрд. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Банк Silicon Valley был в США 16-м по объему активов. В конце прошлого года они оценивались в $209 млрд, минимум $175 млрд лежало на депозитах. Капитализация росла последние пять лет и в 2022-м достигла $40 млрд. Банк активно кредитовал технологические стартапы.

Как пишет FT, проблемы начались в феврале 2023-го, тогда SVB разместил депозиты на $91 млрд в ценные бумаги с длительным сроком погашения, в частности, ипотечные облигации и казначейские облигации США, которые считались безопасными. Но с того момента ФРС резко повысила базовую ставку, и теперь эти бумаги стоят на $15 млрд меньше, чем в момент покупки. Это подорвало положение многих стартапов-партнеров банка.

Несколько дней назад также рухнула аналогичная кредитная организация, которая инвестировала в стартапы, — Silvergate Bank. Это вызвало обеспокоенность на рынке, инвесторы начали избавляться от отраслевых акций. За один день клиенты забрали со счетов $SVB 42 млрд. Стоимость бумаг на предварительных торгах упала на 66%, после чего они были приостановлены.

SVB не смог быстро найти капитал, чтобы покрыть убытки. 10 марта он отказался от планов привлечь $2,25 млрд и начал искать покупателя. При этом федеральная страховка покрывает только вклады до $250 тыс. Таких у SVB было меньше 4%. Многие клиенты банка, например, фонды венчурного капитала и стартапы размещали гораздо большие суммы.

Вместе с тем все больше компаний заявляют о проблемах с блокировкой денег в Silicon Valley, некоторые оказываются не в состоянии даже заплатить зарплаты сотрудникам. Так, экс-директор Google Андрей Дороничев не смог вывести со счета своего стартапа Optic $10 млн. Почти все средства оказались заблокированы из-за банкротства банка. В похожей ситуации оказалась и канадская компания AcuityAds Holdings, пишет агентство Bloomberg. На счетах в Silicon Valley она хранила $55 млн, 90% своих средств. Израильские венчурные фонды на фоне последних новостей ранее провели экстренное совещание, на котором обсуждались меры помощи местным стартапам, которые не могут снять деньги со своих счетов.

Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий полагает, такие сложности с выводом денег могут привести к банкротствам многих компаний: «Одна из проблем была в том, что эта банковская корпорация очень концентрировалась на Кремниевой долине, на технологических стартапах и венчурах. У этих компаний была чрезмерно высокая зависимость от операций Silicon Valley.

Так что, объем незастрахованных депозитов приходился как раз на эти венчуры. Не исключено, что теперь может пойти волна банкротств. Ключевой вопрос: насколько удастся купировать этот эффект домино? Насколько я понимаю, уже создан специальный фонд для того, чтобы минимизировать потери клиентов. Но акции многих банков падают. Теперь интересно, что произойдет 13 марта с бумагами в России, хотя у нас, конечно, достаточно изолированная финансовая система. Но этот импульс может докатиться и до нас.

Вместе с тем удар приходится и по технологическим компаниям не только в Америке, ведь у Silicon Valley была очень обширная международная сеть. Тревожная ситуация и в Великобритании, и в Израиле, и в Канаде».

Как пишет Bloomberg, игроки рынка опасаются повторения 2008 года. Но регуляторы США и Великобритании утверждают, что держат ситуацию под контролем. В частности, американские власти рассматривают вариант создания фонда по защите депозитов после краха, добавляет агентство. Но, по мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, у Соединенных Штатов не так много инструментов, чтобы избежать паники на рынке: «Объем нереализованных убытков сейчас в разы превышает то, что было в 2008 году. Политика риск-менеджмента не учитывала возможность резкого роста ставок, и, соответственно, очень серьезных просадок по долгосрочным облигациям. В этом есть большая вина Федерального резерва, который фактически ввел рынки в заблуждение.

В 2022 году инфляция оказалась не только не переходящей, но долговременной и гораздо выше ожиданий. Соответственно, жесткие действия регулятора привели к падению стоимости портфелей банков, и все это случилось на фоне оттока депозитов. Процесс идет уже полгода. Сегмент бондов падает, размещения облигаций сокращаются, как и рынок в целом. Государство сейчас скованно ситуацией с потолком госдолга.

Экстренное финансирование правительство выделить не может, лимит заимствований исчерпан. Спасти ситуацию может только ФРС, но если она это сделает, то распишется в своей некомпетентности.

Что касается фонда по защите депозитов, то кто должен его создать? Казначейство? У него нет денег. Оно сейчас проедает свои резервы, не имея возможности ничего занимать. Если все проблемы в банковской системе начнут расти, как снежный ком, то резервов хватит на месяц. Либо нужно экстренно принимать политическое решение купировать проблему госдолга, давать Казначейству занимать большие деньги и перекладывать проблемы банка на государственный долг. Это так называемый план Обамы, но тогда у президента не было таких политических проблем, как у Байдена. Либо Федеральный резерв должен начать выкуп каких-то активов для того, чтобы заливать в банки кэш, а это проинфляционные меры.

В Америке начался bank run, проблемы переходят на "дочку" Silicon Valley в Бостоне, на First Republic, а это история даже покрупнее. Я не исключаю начала паники. С другой стороны, если будут предприняты какие-то точечные меры по стабилизации ситуации, что может сделать Федеральный резерв, то ее удастся избежать. Думаю, что золото станет дорожать как защитный актив в любом случае. Потому что, если ФРС начнет проявлять активность, ставки будут падать, и будут пересматриваться все прогнозы по их росту».

Ранее из-за паники на американской бирже четыре крупнейших банка потеряли более $52 млрд за один день. Это были Bank of America, Wells Fargo, Citigroup и JPMorgan Chase, писала Financial Times.

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Иван Хорушевский, Анна Маргулис