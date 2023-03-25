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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура не нашла нарушений в содержании журналистки Баязитовой в СИЗО

Генпрокуратура ответила на запрос председателя Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева об арестованной журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве. Глава СПЧ просил проверить обоснованность ее ареста, а также выражал беспокойство состоянием здоровья обвиняемой. Госпожа Баязитова страдает от хронических болезней, в том числе от сахарного диабета и гипертонии. Генпрокуратура ответила, что не нашла нарушений в условиях содержания девушки в СИЗО.

Александра Баязитова

Александра Баязитова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александра Баязитова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ведомство утверждает, что при поступлении в следственный изолятор Александра Баязитова «в установленном порядке прошла медицинское обследование». Ее состояние здоровья «врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме». «В целях активизации расследования надзирающим прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре»,— говорится в ответе за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.

Александра Баязитова — журналистка Life.ru, а также администратор Telegram-канала «Адские бабки». Ее задержали 10 августа 2022 года по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, она совместно с другими фигурантами дела вымогала 1,2 млн руб. за непубликацию информации, порочащей вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка свою вину отрицает.

В настоящий момент Александра Баязитова находится в 30-местной камере. В декабре она говорила, что за пять месяцев ей ни разу не предоставили свиданий или звонков, а у нее на иждивении 74-летняя мама.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Блок не спас от обвинения».

Лаура Кеффер

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